Депутат бундестага Петер Байер посоветовал учитывать отношение США к проекту.

В правительстве Германии призвали ввести мораторий на достройку российского газопровода "Северный поток-2".

С такой инициативой выступил координатор трансатлантического сотрудничества при правительстве ФРГ, депутат бундестага Петер Байер, сообщает DW со ссылкой на WirtschaftsWoche.

"Этот проект-это серьезное препятствие для нового старта трансатлантических связей", - сказал он.

Также Байер посоветовал учитывать отношение США к проекту "Северный поток-2" и добавил, что американцы ждут от Германии не только изменения риторики, но и ответных действий.

Читайте также"Северный поток-2" остановится, санкции делают это неизбежным - эксперт

Газопровод "Северный поток-2": что известно

Учредителем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании-французский Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже более чем на 90%.

США ввели против "Северного потока-2" ряд санкций и неоднократно призывали европейских союзников и частные компании остановить работы по строительству газопровода.

7 января в Германии учредили фонд по поддержке достройки "Северного потока-2".

18 компаний уже отказались от участия в проекте либо планируют это сделать из-за угрозы попасть под санкции.

6 февраля компания Nord Stream 2 AG заявила о продолжении работ по прокладке труб для газопровода.

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен подчеркнул, что строительство российского газопровода "Северный поток-2" противоречит энергетической безопасности Европы и имеет потенциал подорвать интересы Украины, Польши и других стран.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Олег Давыгора