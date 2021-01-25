В компании сообщили, что работают "в соответствии с полученными согласованиями".

Трубоукладчик "Фортуна" возобновил строительство "Северного потока - 2" в водах Дании.

Читайте такжеВ Германии призвали объявить мораторий на достройку "Северного потока-2"Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на оператора проекта.

В компании сообщили, что работают "в соответствии с полученными согласованиями" и отметили, что в 2020 году "Фортуна" уложила 2,6 километра труб в водах Германии.

"По данным оператора проекта, недостроенными остались примерно 120 километров в водах Дании и около 28 километров в Германии. С датскими властями была согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая", - пишет издание.

История "Северного потока-2"

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Автор: УНИАН