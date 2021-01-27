Президент США ожидает продолжения консультаций с европейскими партнерами по поводу "Северного потока-2".

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден считает, что проект строительства газопровода "Северный поток-2" является плохой сделкой для Европы, но будет пересматривать санкции предыдущей администрации Дональда Трампа против этого проекта.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге в Вашингтоне 26 января, сообщает сайт Белого дома.

"Президент продолжает считать, что "Северный поток-2" является плохой сделкой для Европы. Мы знакомы с тем, что предыдущая администрация ввела новые ограничения на деятельность, связанную с трубопроводом в соответствии с законом об ассигнованиях на национальную оборону, и мы будем пересматривать эти меры", - заявила Псаки.

Также она отметила, что Байден ожидает продолжения консультаций с европейскими партнерами по поводу "Северного потока-2".

Политика Байдена в отношении "Северного потока-2": что нужно знать

20 января Энтони Блинкен, которого 26 января утвердили на должность государственного секретаря США, заявил, что намерен обсудить с Байденом сохранение санкций против российского проекта по построению газопровода "Северный поток-2".

19 января Соединенные Штаты ввели санкции против российской компании KVT-RUS и определяли судно FORTUNA, которое прокладывало трубы в Балтийском море для достройки "Северного потока-2", как заблокированное имущество.

История "Северного потока-2"

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Автор: Виталий Саенко