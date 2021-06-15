По словам Армина Лашета, после запуска газопровода необходимо обратить внимание на геополитические правила и защиту Украины.

Газопровод "Северный поток-2" не должен быть использован для шантажа Украины, но он нужен Германии.

Об этом заявил Кандидат в канцлеры Германии от правящего в стране Христианско-демократического союза Армин Лашет в интервью Deutsche Welle.

"Моя позиция всегда была очень четкой. Нам нужен этот газопровод, это экономический проект, он нужен для энергоснабжения. И всегда существовало условие: не должно быть геополитических потерь для Украины. Этот трубопровод не должен быть использован для того, чтобы шантажировать Украину, или страны Балтии, или Польшу", - сказал Лашет.

По его словам, газопровод должен заработать в этом году, и когда начнется транспортировка газа, необходимо обратить внимание на геополитические правила и защиту Украины. "И такая договоренность существует на европейском уровне", - добавил он.

Он также положительно оценил решение президента США Джо Байдена отказаться от санкций против компании-оператора "Северного потока-2".

Лашет добавил, что Германия сейчас находится на пути к климатической нейтральности и когда откажется от потребления газа, эту магистраль можно было бы использовать в будущем, например, для транспортировки водорода.

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Северный поток-2: что известно

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже на 95%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года рядом с уже существующим "Северным потоком-1".

Сооружение газопровода приостанавливалось из-за введенных США санкции против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его собственными силами.

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Автор: Александр Топчий