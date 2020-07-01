Санкции США в отношении «Северного потока-2» не соответствуют правовым нормам - Меркель

Германия считает, что «Северный поток-2» имеет политическую составляющую.

Планы США ввести новые экстерриториальные санкции в отношении российского газопровода «Северный поток-2» не соответствуют правовым рамкам Германии.

С таким заявлением в среду, 1 июля, выступила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Об этом пишет Dw.com.

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"Мы считаем, что вид экстерриториальных санкций, которые планируют США, не соответствует нашим правовым представлениям и ожиданиям. Нужно признать, что строительство осложнено, и мы все равно считаем, что правильно будет завершить этот проект. В этом ключе мы действуем", - сказала Меркель.

Канцлер также подчеркнула, что "Северный поток-2" является "экономическим проектом, который имеет политическую составляющую". "Поэтому Германия приложила очень много усилий, чтобы с Украиной был заключен транзитный договор на ближайшие годы и она не была лишена транзита российского газа и транзитных пошлин", - отметила она.

Тем временем ексканцлер ФРГ, председатель комитета акционеров проектной компании Nord Stream Герхард Шредер отметил, что незавершение строительства газопровода обойдется инвесторам 12 миллиардов евро.

"Здесь речь идет о немецких и европейских предприятиях. Инвестиции в объеме 12 миллиардов евро придется списать, если проект не может быть завершен", - заявил он, выступая в качестве эксперта на слушаниях в комитете по вопросам экономики Бундестага. Шредер также призвал ввести в ответ европейские санкции против США, для чего, по его словам, правительство ФРГ должно оказать давление на уровне ЕС.

Как сообщал УНИАН, в начале июня сенаторы США подали новый санкционный законопроект «Об уточнении Закона «О защите европейской энергетической безопасности». Разработан представителями республиканской и демократической партий, документ должен сделать невозможным завершение строительства газопровода «Северный поток-2».

25 июня 2020 года Госсекретарь США Майк Помпео призвал страны Европы более серьезно относиться к своей безопасности, в частности, угрозам со стороны Китая и России.

26 июня 2020 года члены Палаты представителей Конгресса США представили на рассмотрение Палаты инициирован обеими партиями законопроект, аналогичный проекту закона «Об уточнении Закона «О защите европейской энергетической безопасности» (PEESA – Protecting the europe's Energy Security Act), который рассматривается в Сенате.

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