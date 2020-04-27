"Газпром" возвращает в Россию судно, необходимое для достройки "Северного потока-2"

Строительное судно движется из Ла-Манша на Дальний Восток.

Судно «Академик Черский», принадлежащее «Газпрому», которое министр энергетики РФ Александр Новак называл основным претендентом на достройку газопровода «Северный поток-2», вновь изменило курс — пунктом его назначения теперь указан дальневосточный порт Находка, куда оно может прибыть 1 июля.

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Об этом свидетельствуют данные мониторингового сайта Vesselfinder. В настоящее время судно находится в проливе Ла-Манш, пишет kommersant.

Трубоукладчик «Академик Черский» покинул Находку 9 февраля. Судно достигло берегов Мозамбика, обогнуло Африку и прибыло на Канарские острова. Далее его маршрут был проложен до египетского Порт-Саида, куда оно должно было прийти 30 апреля. Однако «Академик Черский» так и не прошел Гибралтарский пролив, а направился на север Атлантики, взяв курс на Абердин в Великобритании. Ожидалось, что судно придет туда к 1 мая.

В конце 2019 года из-за санкций США швейцарская Allseas Group SA приостановила работы по строительству «Северного потока-2» и вывела из Балтийского моря свои суда-трубоукладчики. Министр энергетики Александр Новак заявил, что Россия сможет самостоятельно достроить газопровод. Сейчас он построен на 93%.