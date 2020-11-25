Следующий американский президент еще в 2015 году выступал против попыток Москвы использовать энергоносители как инструмент давления.

Регион Ангелы Меркель на побережье Балтийского моря был местом последнего крупного военного проекта Советского Союза на территории Восточной Германии. Теперь он в эпицентре спора между странами, которые были союзниками во времена Холодной войны.

Береговая линия вблизи границы Польши, которая когда-то была критической точкой для проектирования силы СССР, стала известной как курорт для немцев. Они массово съезжались на остров Рюген ради прогулок по пещаным склонам и купания в холодном море. А потом появился "Северный поток-2", - пишет Bloomberg.

Читайте такжеВ США определились, кто попадет под санкции из-за "Северного потока-2" - СМИКрупный инфраструктурный проект должен был дать одному из беднейших регионов Германии возможность построить современную экономику. Но геополитика все испортила. Конгресс США одобрил закон, который обложил санкциями немецкие компании, привлеченные к строительству российского газопровода. Этот трансатлантический конфликт может привести к потенциально дорогостоящим последствиям для бизнеса.

Демократия в Европе и имидж американских компаний в ЕС поставлены на кон, - предупредила одна из немецкий промышленных групп председателя нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси на прошлой неделе.

"Бремя трансатлантического партнерства будет чрезвычайно тяжелым с начала президентства Джо Байжена", - говорилось в письме немецких промышленников.

На фоне широкого сопротивления против "Северного потока-2" со стороны США, немецкая строна надеется, что новый президент отменит санкции. Но эти надежды могут быть напрасными. Конфликт с Вашингтоном из-за российской "трубы" наносит удар по городу Зассниц, где расположен Порт Мукран. Когда-то коммунистический режим ГДР называл этот порт "мостом дружбы" в СССР. Залив на острове Рюген играет ключевую роль в завершении "Северного потока-2", который принадлежит российскому энергетическому гиганту "Газпрому". Российский газопровод выходит на сушу вблизи общины Любмин. Здесь он сочетается с европейской газовой сетью.

"Мы ничего плохого не сделали", - сказал мэр Зассница Франк Крахт. Рабочие и корабли месяцами простаивают в Порту Мукран.

Вопрос завершения строительства "Северного потока-2" привлек внимание инвесторов из промышленных центров Европы и газовых месторождений Техаса. Для Германии "труба" России предлагает важный энергетический ресурс, который позволит стране отказаться от ядерной и угольной энергии одновременно. Для США это риск, что Россия получит рычаг влияния на ключевого союзника. Кроме того, американский природный газ может потерять потенциальных рынок.

Читайте такжеБундестаг отказался поддержать " Северный поток-2"Канцлер Ангела Меркель поддерживала сомнительный "Северный поток-2" даже несмотря на то, что отношения с Россией серьезно ухудшились. В Германии в понедельник заявили, что координируют реакцию на санкции США с другими странами ЕС, а также с компаниями, которые участвуют в проекте.

"Люди в Мукране, жившие во времена Советского авторитаризма, совершенно удивлены угрозами, которые теперь поступают из США. Но угрозы санциями не остановят проект. Их считают неприемлемыми", - сказал автор книги о порте Вольфганг Клитц.

После появления первых санкций США западно-европейские работники уехали с Мукрана. А российские корабли кружат вокруг порта уже несколько месяцев, ожидая приказа достроить газопровод. Расположенный в общей для Дании, Польши и Швеции части Балтийского региона Мукран всегда имел стратегическое здачення. Одной из его особенностей остается ширококолейная железная дорога, которую Россия до сих пор предпочитает. Крупнейшие в мире железнодорожные паромы, построенные для транспортировки массивных железнодорожных вагонов, курсируют между Мукраном и литовским портом Клайпеда.

В последние годы Холодной войны в этой точке в Германии базировались войска СССР, вооруженные ядерным оружием. Нынешний спор напоминает то старое напряжение. Германия и США в прошлом неоднократно занимали различные политичиские позиции, в частности относительно отправки войск в Ирак и Ливию. Но это первый случай, когда конфликт между ними привел к прямым угрозам санкциями в адрес союзника.

Читайте такжеBloomberg: Россия не сможет запустит "Северный поток-2", даже если его достроитBloomberg отмечает, что американский протест против "Северного потока-2", скорее всего, сохранится во времена президентства Джо Байдена. По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, существует "двухпартийный консенсус" против "Северного потока-2". Сам Байден в прошлом тоже указывал на угрозы российского проекта.

На Мюнхенской конференции по безопасности в 2015 году он сказал, что США нужно "позаботиться, чтобы ни одна страна: Россия или любая другая, - не могла использовать энергию как оружие для принуждения". Работники, участвующие в строительстве "Северного потока-2", живут на судне Sans Vitesse. И поскольку ситуация зашла в тупик, на корабле стало пусто и тихо. А местные жители чувствуют, что их экономические шансы улетучиваются.

"Достаточно лишь угроз санкциями, чтобы многонациональные компании с представительствами в США подумали дважды, прежде чем инвестировать в этот регион, застрявший посреди глобального политического противостояния", - сказал мэр Зассница.

Новые санкции США против " Северного потока-2":

В октябре Госдепартамент США объявил о решении расширить в ближайшее время санкции против газопровода "Северный поток-2".

Позже в Кремле назвали новые санкции со стороны США против российского газопровода "Северный поток-2" рейдерской конкуренцией.

В Германии заявили, что российский газопровод "Северный поток-2" будет достроен, несмотря на позицию США. При этом точной даты завершения строительства пока нет.

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Перевод: Лесь Дымань