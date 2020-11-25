Регион Ангелы Меркель на побережье Балтийского моря был местом последнего крупного военного проекта Советского Союза на территории Восточной Германии. Теперь он в эпицентре спора между странами, которые были союзниками во времена Холодной войны.
Береговая линия вблизи границы Польши, которая когда-то была критической точкой для проектирования силы СССР, стала известной как курорт для немцев. Они массово съезжались на остров Рюген ради прогулок по пещаным склонам и купания в холодном море. А потом появился "Северный поток-2", - пишет Bloomberg.
Читайте такжеВ США определились, кто попадет под санкции из-за "Северного потока-2" - СМИКрупный инфраструктурный проект должен был дать одному из беднейших регионов Германии возможность построить современную экономику. Но геополитика все испортила. Конгресс США одобрил закон, который обложил санкциями немецкие компании, привлеченные к строительству российского газопровода. Этот трансатлантический конфликт может привести к потенциально дорогостоящим последствиям для бизнеса.
Демократия в Европе и имидж американских компаний в ЕС поставлены на кон, - предупредила одна из немецкий промышленных групп председателя нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси на прошлой неделе.
"Бремя трансатлантического партнерства будет чрезвычайно тяжелым с начала президентства Джо Байжена", - говорилось в письме немецких промышленников.
На фоне широкого сопротивления против "Северного потока-2" со стороны США, немецкая строна надеется, что новый президент отменит санкции. Но эти надежды могут быть напрасными. Конфликт с Вашингтоном из-за российской "трубы" наносит удар по городу Зассниц, где расположен Порт Мукран. Когда-то коммунистический режим ГДР называл этот порт "мостом дружбы" в СССР. Залив на острове Рюген играет ключевую роль в завершении "Северного потока-2", который принадлежит российскому энергетическому гиганту "Газпрому". Российский газопровод выходит на сушу вблизи общины Любмин. Здесь он сочетается с европейской газовой сетью.
"Мы ничего плохого не сделали", - сказал мэр Зассница Франк Крахт. Рабочие и корабли месяцами простаивают в Порту Мукран.
Вопрос завершения строительства "Северного потока-2" привлек внимание инвесторов из промышленных центров Европы и газовых месторождений Техаса. Для Германии "труба" России предлагает важный энергетический ресурс, который позволит стране отказаться от ядерной и угольной энергии одновременно. Для США это риск, что Россия получит рычаг влияния на ключевого союзника. Кроме того, американский природный газ может потерять потенциальных рынок.
Читайте такжеБундестаг отказался поддержать " Северный поток-2"Канцлер Ангела Меркель поддерживала сомнительный "Северный поток-2" даже несмотря на то, что отношения с Россией серьезно ухудшились. В Германии в понедельник заявили, что координируют реакцию на санкции США с другими странами ЕС, а также с компаниями, которые участвуют в проекте.
"Люди в Мукране, жившие во времена Советского авторитаризма, совершенно удивлены угрозами, которые теперь поступают из США. Но угрозы санциями не остановят проект. Их считают неприемлемыми", - сказал автор книги о порте Вольфганг Клитц.
После появления первых санкций США западно-европейские работники уехали с Мукрана. А российские корабли кружат вокруг порта уже несколько месяцев, ожидая приказа достроить газопровод. Расположенный в общей для Дании, Польши и Швеции части Балтийского региона Мукран всегда имел стратегическое здачення. Одной из его особенностей остается ширококолейная железная дорога, которую Россия до сих пор предпочитает. Крупнейшие в мире железнодорожные паромы, построенные для транспортировки массивных железнодорожных вагонов, курсируют между Мукраном и литовским портом Клайпеда.
В последние годы Холодной войны в этой точке в Германии базировались войска СССР, вооруженные ядерным оружием. Нынешний спор напоминает то старое напряжение. Германия и США в прошлом неоднократно занимали различные политичиские позиции, в частности относительно отправки войск в Ирак и Ливию. Но это первый случай, когда конфликт между ними привел к прямым угрозам санкциями в адрес союзника.
Читайте такжеBloomberg: Россия не сможет запустит "Северный поток-2", даже если его достроитBloomberg отмечает, что американский протест против "Северного потока-2", скорее всего, сохранится во времена президентства Джо Байдена. По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, существует "двухпартийный консенсус" против "Северного потока-2". Сам Байден в прошлом тоже указывал на угрозы российского проекта.
На Мюнхенской конференции по безопасности в 2015 году он сказал, что США нужно "позаботиться, чтобы ни одна страна: Россия или любая другая, - не могла использовать энергию как оружие для принуждения". Работники, участвующие в строительстве "Северного потока-2", живут на судне Sans Vitesse. И поскольку ситуация зашла в тупик, на корабле стало пусто и тихо. А местные жители чувствуют, что их экономические шансы улетучиваются.
"Достаточно лишь угроз санкциями, чтобы многонациональные компании с представительствами в США подумали дважды, прежде чем инвестировать в этот регион, застрявший посреди глобального политического противостояния", - сказал мэр Зассница.
Новые санкции США против " Северного потока-2":
- В октябре Госдепартамент США объявил о решении расширить в ближайшее время санкции против газопровода "Северный поток-2".
- Позже в Кремле назвали новые санкции со стороны США против российского газопровода "Северный поток-2" рейдерской конкуренцией.
- В Германии заявили, что российский газопровод "Северный поток-2" будет достроен, несмотря на позицию США. При этом точной даты завершения строительства пока нет.
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