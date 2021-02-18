Саудовская Аравия собирается объявить об своем решении на очередной встрече ОПЕК+.

Саудовская Аравия планирует в ближайшие месяцы увеличить производство нефти в условиях, когда цены на нее растут.

Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

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Саудовская Аравия собирается объявить об своем решении на очередной встрече ОПЕК+ в марте, а наращивание добычи начнется не раньше апреля.

По прогнозам Международного энергетического агентства, во втором полугодии восстановление спроса на нефть опередит производство, что приведет к сокращению ее запасов и может также повысить цены на нефть. Как пишет WSJ, другие страны-производители нефти могут также отойти от принятых ими ранее обязательств по сокращению добычи, однако вряд ли это произойдет сразу после Саудовской Аравии, так как она сокращала добычу активнее прочих стран.

Что этому предшествовало

В начале января 2021 года Саудовская Аравия объявила о решении сократить добычу нефти в феврале и марте на 1 млн баррелей в день.

Цены на нефть в 2021 году

Нефть West Texas Intermediate (WTI) выросла в цене на 34 цента (+0,6%) и установилась на уровне 53,55 доллара за баррель, 12 января цены на WTI выросли 2%.

Фьючерсы Brent выросли на 1,7%, а 13 января прибавили еще 36 центов (0,6%) в цене.

Последний раз такие цены наблюдались до первой вспышки заболеваемости в Китае.

По состоянию на 13 января 2021 года мировые цены на нефть достигли докарантинного уровня.

Стоимость барреля мартовской нефти Brent 21 января к 8:22 по Киеву составила $56,02 (-0,11%).

По состоянию на 2 февраля 2021 года после новогодних колебаний нефть начала расти в цене.

4 февраля 2021 года цены на нефть поднялись до годового максимума.

По состоянию на 8 февраля 2021 года впервые за год цена на нефть превысила $60.

17 февраля 2021 года цена барреля нефти марки Brent достигла $64,06 (+1,12% к цене на момент закрытия вечерней сессии).

18 февраля 2021 года нефть марки Brent достигла $65 за баррель на бирже ICE.

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Автор: Елена Коваленко