Следствием таких действий РФ для запуска "Северного потока-2" является рекордный рост цены на газ в Европе.

Россия искусственно углубляет дефицит газа на европейском рынке и ведет прямой шантаж ради коммерческого запуска газопровода "Северный поток-2".

Об этом заявил председатель правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, сообщается на сайте компании.

"Кремль прямо шантажирует Европу. Они углубляют дефицит газа в Европе, например, сократив транзит через Украину в полтора раза. Как следствие - цены на газ в Европе бьют рекорды. В такой ситуации Кремль говорит: хотите больше газа, дайте нам запустить "Северный поток-2", – отметил он.

Витренко добавил, что "Газпром" уже сейчас в состоянии существенно нарастить поставки газа в ЕС через Украину.

"Кремль говорит, что для этого европейские компании должны больше покупать газа, то есть, мол, проблема в том, что это европейские компании отказываются покупать газ. Это неправда. И это легко проверить", – сказал глава правления "Нафтогаза".

Он подчеркнул, что реальную картину спроса европейских потребителей легко увидеть, просто открыв продажу газа с точкой передачи на восточной границе Украины.

"Тогда европейские контрагенты "Газпрома" смогут сами забронировать транзит через Украину. На нашей стороне проблем точно нет, у нас все открыто и доступно. Тот факт, что "Газпром" это не делает, как раз указывает, что он злоупотребляет своим доминирующим положением на европейском рынке, искусственно ограничивая предложение и фактически блокирует доступ третьих сторон к транзитным газопроводам. То есть "Газпром" не играет по европейским правилам и продолжает использовать газ как геополитическое оружие против Европы и против Украины", – отметил он.

Глава "Нафтогаза" считает, что не стоит верить мифам о поступлении на европейский рынок дополнительного российского газа сразу после запуска "Северного потока-2".

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"Газпром" после запуска "Северного потока-2" может объемы, которые сейчас идут через Украину, перевести на этот новый газопровод. И поэтому газа больше не станет, просто изменится маршрут. Так, по текущему контракту "Газпром" должен платить за 40 млрд кубометров транзита через Украину. Путин говорит, что они будут выполнять требования контракта. Но эти требования - "качай или плати". То есть можно платить, и не качать. Поэтому физических объемов транзита с запуском "Северного потока-2" может и не быть", – подытожил Витренко.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Конгрессе США одобрили санкции против "Северного потока-2". В июле Вашингтон отказался от намерений ввести санкции для участников проекта.

"Нафтогаз Украины" выразил благодарность Конгрессу Соединенных Штатов Америки за принятие нормы об обязательных санкциях в отношении организаций и физических лиц, ответственных за планирование, строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2".

"Северный поток-2": что известно

21 июля 2021 года США и Германия достигли соглашения по "Северному потоку-2". В нем предусмотрено, что Вашингтон отказывается от намерений ввести санкции для участников проекта Nord Stream 2, однако возможность санкций Евросоюза для Москвы сохраняется, если Россия будет использовать газопровод как инструмент энергетического давления.

В соглашении также говорится о намерении сохранить транзит газа через Украину. Германия обещает воспользоваться всеми рычагами, чтобы убедить Россию продлить договор о транзите газа через Украину, который должен закончиться в конце 2024 года.

В июле сообщалось, что Европейская комиссия начала изучать официальный запрос Украины о консультации в связи договоренностью США и Германии относительно завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оператором трубопровода является компании Nord Stream 2 AG, учредителем которой является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-Нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Строительство газопровода приостанавливалось из-за введенных США санкций против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его своими силами.

2 сентября после встречи с президентом США Джозефом Байденом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Байден гарантировал введение санкций против "Северного потока-2" в случае возникновения угроз для энергетической безопасности Украины.

10 сентября в России заявили об окончании строительства газопровода "Северный поток-2".

Автор: Анна Бредихина