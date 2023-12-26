В российском правительстве заявили, что уровень зависимости бюджета от нефтегазовых поступлений не изменился.

Примерно треть поступлений федерального бюджета РФ покрывается нефтегазовыми доходами. Уровень зависимости российского бюджета от указанных поступлений не изменился, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на заявление главы Минфина России Антона Силуанова.

"Ни больше ни меньше, чем в прошлые годы (бюджет зависит от нефтегазовых доходов, – ред.) Примерно федеральный бюджет около трети своих доходов пополняет за счет нефтегазовых источников", – отметил российский чиновник.

По его словам, в макропрогнозе по развитию экономики РФ заложена цена на нефть на уровне около $70 за баррель. Бюджет учитывает в рамках базовых плановых назначений $60 за баррель, а разница пополняет Фонд национального благосостояния.

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"Даже если цена на нефть будет ниже запланированной, мы сможем выполнить в любом случае все обязательства, но чуть меньше сформируем Фонд национального благосостояния. Хотя уверен, что будем выполнять наши плановые показатели и по ФНБ", – добавил министр.

Журналисты привели данные Минфина РФ, которые свидетельствуют, что с января по ноябрь доходы федерального бюджета выросли на 4,8% год к году, до 25,96 трлн руб. Доходы не от нефти и газа достигли 17,7 трлн руб. и увеличились на 25,6%, нефтегазовые доходы снизились на 22,8%, до 8,2 трлн руб.

Нефтяные санкции против РФ

Группа конгрессменов Палаты представителей обратилась с письмом к советнику по национальной безопасности США Джейку Салливану с предложением усилить энергетические санкций против РФ. Они отметили, что схема ограничения цен на российскую нефть позволяет России продолжать финансировать войну против Украины.

Ранее УНИАН писал, что США усилят контроль за соблюдением потолка цен на экспорт российской нефти. Коалиция под руководством США объявила об изменениях в режиме соблюдения требований, которые, по словам Министерства финансов, усложнят российским экспортерам обход ограничения.

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