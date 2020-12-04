По словам Кучеренко, учасники рынка и Антимонопольный комитет сходятся во мнении, что рынок голубого топлива должен быть демонополизирован.

Добытый государственной компаний «Укргазвыдобування» газовый ресурс должен продаваться по рыночной цене, при этом, рынок голубого топлива необходимо демонополизировать.

Такое мнение высказал народный депутат, заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко во время онлайн дискуссии по долгам населения за ЖКУ в Energy club.

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По его словам, на недавнем совещании представители Антимонопольного комитета, представители Европейской Бизнес Ассоциации, директор Секретариата Энергетического сообщества Янез Копач, народные депутаты и трейдеры сошлись во мнении, что добытый газ госкомпании «Укргазвыдобування» должен продаваться по внутренним рыночным ценам.

"На совещании подавляющее большинство – Копач, Антимонопольный комитет, Европейская Бизнес Ассоциация, депутаты, трейдеры говорят: давайте демонополизируем рынок газа. Газовый ресурс "Укргазвыдобування" должен действительно по рыночной цене продаваться. Пусть это будет рынок, но это будет внутренний рынок, не привязанный к внешней цене. Он должен исходить из платежеспособности населения", - сказал он.

Нардеп считает, что реформирование жилищно-коммунального хозяйства страны не происходит должным образом из-за непрофессиональных действий Кабинета Министров Украины и лоббирования интересов НАК "Нафтогаз Украины".

"Поверьте мне, в правительстве нет человека, который бы комплексно понимал, что происходит в сегменте энергетики и коммунальщиков…Ни предыдущее правительство, ни нынешнее, тем более, вообще не понимают, что такое реформа. Они сводят все к какому-то точечному решению. К большому сожалению, за последние годы доминирующей стала точка зрения хозяйствующего субъекта под названием НАК "Нафтогаз", который, по сути дела, стал источником саботажа этих всех реформ", - пояснил нардеп.

Кучеренко отметил, что критически необходимо урегулировать проблему старых долгов на рынке газа. Для этого депутаты разработали законопроект 3800-1, автором которого он является. Но власти лоббируют законопроект 3800, который учитывает интересы только «Нафтогаза» и «Оператора ГТС».

"Законопроект 3800-1 уже пять месяцев никто не обсуждал, я там первый автор. Почему никто даже не обсуждал его? Более того, на секретариате СНБО рассмотрели другой законопроект №3800, который, по сути, ничего не решает, он направлен исключительно на интересы НАК "Нафтогаз" и "Оператора ГТС Украины", - добавил Кучеренко.

Глава правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артем Компан отметил, что на сегодняшний день газовые компании не имеют возможности свободно покупать газ у компании «Укргазвыдобування», что создает неравные рыночные условия.

«На рынке присутствует неравный доступ к ресурсу госкомпании «Укргазвыдобування» и НАК «Нафтогаз Украины», манипулируя этими объемами пытается перетянуть всех клиентов на себя, декларируя колоссальные долги», - сказал он.

По словам Копмана, для того, чтобы решить проблему долгов, возникших до открытия рынка газа необходимо принять законопроект 3800-1. Но пока этот документ не продвигается.

Как сообщал УНИАН, к началу нового отопительного сезона общий объем задолженностей между участниками рынка природного газа Украины достиг критической суммы - 125 миллиардов гривен.

Эксперты считают, что оптимальным решением проблем задолженности может стать законопроект 3800-1, находящийся на рассмотрении в Верховной Раде.

Авторы документа, среди которых глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и экс-министр по вопросам ЖКХ Алексей Кучеренко, предлагают взаимное списание накопленных искусственных задолженностей между участниками рынка. Такой способ не потребует дополнительных заимствований из казны или кошельков населения.

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Автор: УНИАН