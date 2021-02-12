Отмену лицензии объяснили системными нарушениями лицензиатом требований и условий поставок газа.

Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) впервые в Украине отменила лицензию поставщику газа.

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Об этом сообщила пресс-служба Нацкомиссии.

"Лицензию отобрали из-за злоупотреблений на рынке природного газа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение о лишении лицензии поставщика газа, подавляющее большинство потребителей которого находится в Мелитополе, приняли на сегодняшнем заседании регулятора. Отмену лицензии объяснили системными нарушениями лицензиатом требований и условий поставок газа.

"На примере этой компании все другие лицензиаты должны понимать, что рынок природного газа создан и все реформы происходят для внедрения конкуренции на рынке и свободного выбора поставщика. Поэтому такие действия, повлекшие принудительный переход потребителя, являются недопустимыми", - отметила член НКРЭКУ Оксана Кривенко.

Она добавила, что Комиссия и далее будет аннулировать лицензии других компаний в случае грубых нарушений.

В НКРЭКУ также отметили, что после того, как нарушитель лишился лицензии, у его бывших клиентов есть время до 1 марта, чтобы выбрать нового поставщика газа. Если они не успеют - их автоматически переведут на обслуживание у поставщика "последней надежды" (государственного "Нафтогаза"). Цена в таком случае будет не выше максимальной, установленной Кабмином.

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Автор: УНИАН