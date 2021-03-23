Упрямство Берлина может оттолкнуть администрацию в Вашингтоне, которая готова выступить против агрессии России.

Слово "демократия" упоминается не менее 47 раз на 24 страницах "Временных указаний по национальной безопасности" от президента США Джо Байдена. В частности, новая администрация настаивает на необходимости всех демократических союзников выступить вместе против авторитарных сил, таких как Россия Владимира Путина и Китай во главе с Си Цзиньпином.

Но на прошлой неделе США твердо решили вступить в спор не только со своими врагами, но и с союзниками тоже, - пишет на страницах Financial Times глава программы Фрица Штерна в Институте Брукингса Констанце Штельценмюллер.

Читайте такжеFrankfurter Allgemeine: В ЕС нанесли удар по "Северному потоку-1", и это может зацепить и вторую веткуВ прошлую среду Байден согласился с описанием президента России как "убийцы". Через день Госсекретарь США Энтони Блинкен и советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан публично вступили в "схватку" с китайскими коллегами в Анкоридже. В тот же день Госсекретарь опубликовал жесткое заявление о газопроводе "Северный поток-2", через который российский газ должен доставляться напрямую в Германию в обход Украины и Польши. Блинкен назвал ГТС "российским геополитическим проектом, нацеленным разделить Европу и ослабить европейскую энергетическую безопасность". Он призвал любые компании, которые участвуют в проекте, немедленно отказаться от работы над газопроводом под страхом санкций США.

Россия и Китай очень быстро отплатили той же монетой. Путин насмешливо бросил вызов Байдену, пригласив его на публичные дебаты. Министр иностранных дел Китая Ван Йи ответил Блинкену разъяренной речью. Но европейцы, а конкретнее немцы, лишь моргали глазами, наблюдая за всем этим.

Официально "Северный поток-2" принадлежит "Газпрому". К тому же его совместно профинансировали пять европейских энергетических компаний. Но политически его владелец в Берлине. Большинство других европейских правительств выступают против газопровода. Некоторые немецкие политики хотели бы, чтобы он просто исчез. Но правительство Ангелы Меркель рассчитывает, что сможет убедить Вашингтон принять прагматичное решение для завершения строительства "Северного потока-2", готового на 95%.

Читайте такжеЗеленский назвал "Северный поток-2" ловушкой для всех стран ЕвропыОднако, администрация Байдена тоже разрывается на двое. С одной стороны, она хочет выступить против агрессии России. Но с другой - улучшить отношения с Германией после эры Дональда Трампа. Дома обе партии в Конгрессе требуют ввести санкции против еще большего количества компаний, причастных к "Северному потоку-2". Это может произойти в мае.

Из этого тупика нужно выйти. Упрямое отсутствие гибкости Берлина может оттолкнуть наиболее лояльную к Европе американскую администрацию, аналога которой может не быть еще несколько поколений. Если Вашингтон будет и дальше неуступчивым, он рискует унизить Германию, ключевого союзника, просто перед потенциальными парламентскими выборами, которые пройдут в сентябре. Более важно то, что ни Америка, ни Европа не могут сдерживать и противостоять против агрессивных врагов самостоятельно.

Между тем, выгоду от противостояния между ними получают те, у кого есть все причины бороться с восстановлением партнерства между демократиями по обе стороны Атлантики. Это политические экстремисты в Америке и Европе, а также их друзья и помощники в России и Китае. Ввиду того, что поставлено на кон, поиск компромиссов кажется необходимым.

Читайте такжеЕвропе не нужен "Северный поток-2" - вице-президент ЕврокомиссииЗаконы США о санкциях позволяют отменять ограничения, если "надлежащие предохранители будут введены". Эти предохранители должны быть конкретными и пригодными к немедленному применению. Среди них должны быть мораторий, введенный после достройки "Северного потока-2", механизм "заглушки", который бы не позволил России манипулировать поставками газа, гарантии энергетической безопасности для Восточной Европы и Украины. А также поддержка украинских экономических и демократических преобразований, гарантия полного выполнения энергетических правил ЕС, инвестиции в инфраструктуру Восточной Европы и постепенный отказ от ископаемого топлива. Все это нужно воплотить в тесной координации между США, ЕС, Киевом, столицами стран Центральной и Восточной Европы.

Когда Байден недавно призвал к новому трансатлантическому сотрудничеству во время онлайн-конференции по безопасности, Меркель ответила, что Германия готова к этому. Министры иностранных дел НАТО на этой неделе проведут встречу в Брюсселе. Решение проблемы "Северного потока-2" должно быть главным приоритетом.

История "Северного потока-2"

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Перевод: Лесь Дымань