В мире геополитики тщательный выбор слов чрезвычайно важен, поэтому ответ Путина на комментарий американского президента звучит необычайно зловеще.

Это было любимое слово Дональда Трампа для описания людей, которых он считал жесткими. Во время предвыборной кампании в 2016 году он настаивал, что участники переговоров из других стран, с которыми приходилось иметь дело США, были "абсолютными убийцами". И такими же были и люди, которых от бы позвал с Уолл-Стрит, чтобы разобрались с этими иностранцами.

Как насчет его бизнес-проблем в Атлантик-Сити? Нужно понимать, что кредиторы "не были детьми". Они были "абсолютными убийцами", - пишет Washington Post. Некоторые демократы или представители СМИ тоже были убийцами, о которых Трамп постоянно предупреждал. Если бывший президент называл кого-то убийцей в контексте финансов, заключения сделок или политики, это был комплимент.

Читайте такжеThe Times: Между США и Россией назревает кибервойнаОн использовал это слово и в более буквальном смысле, конечно же. Члены банды MS-13 были убийцами, так же как и какая-то призрачная группа иммигрантов. Для Трампа ощущения были одинаковы: речь шла об опасности, которую он либо хвалил, либо осуждал.

Кроме того, были случаи на грани, когда речь шла о людях, от которых Трамп был в восторге и которые были, знаете ли, убийцами. Например, президент России Владимир Путин. Снова и снова президенту США ставили вопрос о том, как часто критики поведения Путина оказывались "на том свете". И каждый раз Трамп говорил размыто, или отвергал все беспокойства, или сравнивал поведение российского президента с политикой США.

В декабре 2015 года он появился в эфире шоу "Утренний Джо" на канале MSNBC. Ведущий спросил его о том, почему он принял комплимент Путина с таким восторгом (на самом деле оказалось, что комплимента на самом деле не было, но это уже другая история).

"Он же убивает журналистов, которые с ним не согласны", - сказал ведущий Джо Скарборо.

"Ну, я думаю, наша страна тоже много кого убила, Джо", - ответил Трамп.

Через несколько дней после того он попытался дать контекст своим словам.

"Никто не доказал, что Путин кого-то убил. Человек невиновен, пока его вину не доказали, по крайней мере, в нашей стране. А его вина в убийстве журналистов не была доказана", - пояснил Трамп в эфире ABC.

Став президентом, он дал интервью Fox News. Ведущий Билл О'Райли снова спросил его о Путине, назвав российского президента убийцей.

"Убийств много. Думаете, наша страна такая уж невинная?"- ответил Трамп.

Читайте такжеБайден получит доступ к содержанию разговоров Трампа с Путиным - PoliticoСнова и снова он отказывался называть Путина этим словом прямо, оправдывая или умаляя действия российского президента. Для справедливости, Путина и правда никто не привлекал к суду. Но указывать на это как на доказательство невиновности было бы весьма наивно. Трамп никогда не хотел привлекать Путина к ответственности. И этот подход спровоцировал вопросы о его отношениях с российским лидером.

Трамп ответил на эти вопросы сомнительными утверждениями о том, что он вел себя жестче с Путиным и Россией, чем любой другой президент США. В прошлом году появились сообщения о том, что Москва вновь пытается повлиять на президентские выборы, чтобы добиться поражения Джо Байдена. Трамп отверг эти утверждения.

"Если я одержу победу, а они надеются, что Байден придет, и Китай тоже ждет Байдена. Россия хочет победы Байдена, потому что посмотрите, никто не вел себя с россиянами жестче, чем я", - сказал он.

В августе он повторил это. Якобы Россия, Китай и Турция все надеялись, что победит Байден, потому что сам Трамп был слишком жестким. Разведывательные управления США с этим не согласились. На этой неделе директор Национальной разведки страны опубликовал отчет, в котором было описано,как Россия и Иран пытались повлиять на результаты выборов в 2020 году. При этом, желанным победителем для Москвы был Трамп, а не Байден. Путин лично мог быть причастным к распоряжению добиваться победы Трампа, - говорилось в отчете. Почему? Потому что "российское руководство рассматривало потенциальное избрание президента Байдена не выгодным для российских интересов", несмотря на то, что некоторые политические шаги Трампа действительно рассматривались в Москве как "антироссийские".

Читайте такжеWall Street Journal: США вернулись, но Европа больше не с намиНа этой неделе президент Байден сделал символический намек на разницу между его подходом к России и подходом предыдущего лидера США.

"Вы знакомы с Владимиром Путиным. Считаете ли вы его убийцей?"- спросил журналист ABC News Джордж Стефанопулос.

"Хм, Да, считаю", - ответил Байден.

Это пассивное заявление, которое было в придачу достаточно ожидаемым от американского президента, вызвало резкую реакцию России.

"Такие заявления президента США очень плохие. Очевидно, что он не хочет улучшить отношения с нашей страной. И мы будем отталкиваться от этого", - сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Один из влиятельных членов парламента России назвал слова Байдена "хамством". А сам Путин ответил: "Кто обзывается, тот сам так называется". Москва отозвала своего посла из США, но не понятно почему: из-за комментария Байдена, из-за отчета о вмешательстве России в выборы или по обеим причинам.

Читайте такжеВ ЕС отреагировали на слова Байдена о "Путине-убийце"Геополитика - очень сложная вещь. И российская реакция может быть умышленно преувеличена ради эффектности. Но это была реакция беспокойства из-за Байдена. И комментарии Трампа в духе "какая разница, кто убийца" никогда не провоцировали таковой. А все, что сказал Байден, было: "Да, считаю".

Ответ Путина заключался не в простом намеке на то, что Байден каким-то образом сам убийца. Он дал комментарий, который, учитывая контекст, имел очень зловещую сторону.

"Я бы сказал ему: я желаю вам крепкого здоровья", - сказал Путин.

Язык - очень хитроумная вещь.

Что сказал Байден о Путине

В большом интервью для ABC News Байден заявил, что считает Путина убийцей.

Президент США отметил, что Путин заплатит за свои преступления, в частности речь шла о масштабных усилиях России очернить репутацию Байдена накануне президентских выборов. Он добавил, что уже предупреждал российского президента об этом во время телефонного разговора в конце января.

После слов Байдена о " Путине-убийце" Россия отзывает на консультации своего посла из Вашингтона. В Москве также обвинили США в том, что отношения между странами в плачевном состоянии.

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Перевод: Лесь Дымань