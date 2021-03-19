Это было любимое слово Дональда Трампа для описания людей, которых он считал жесткими. Во время предвыборной кампании в 2016 году он настаивал, что участники переговоров из других стран, с которыми приходилось иметь дело США, были "абсолютными убийцами". И такими же были и люди, которых от бы позвал с Уолл-Стрит, чтобы разобрались с этими иностранцами.
Как насчет его бизнес-проблем в Атлантик-Сити? Нужно понимать, что кредиторы "не были детьми". Они были "абсолютными убийцами", - пишет Washington Post. Некоторые демократы или представители СМИ тоже были убийцами, о которых Трамп постоянно предупреждал. Если бывший президент называл кого-то убийцей в контексте финансов, заключения сделок или политики, это был комплимент.
Читайте такжеThe Times: Между США и Россией назревает кибервойнаОн использовал это слово и в более буквальном смысле, конечно же. Члены банды MS-13 были убийцами, так же как и какая-то призрачная группа иммигрантов. Для Трампа ощущения были одинаковы: речь шла об опасности, которую он либо хвалил, либо осуждал.
Кроме того, были случаи на грани, когда речь шла о людях, от которых Трамп был в восторге и которые были, знаете ли, убийцами. Например, президент России Владимир Путин. Снова и снова президенту США ставили вопрос о том, как часто критики поведения Путина оказывались "на том свете". И каждый раз Трамп говорил размыто, или отвергал все беспокойства, или сравнивал поведение российского президента с политикой США.
В декабре 2015 года он появился в эфире шоу "Утренний Джо" на канале MSNBC. Ведущий спросил его о том, почему он принял комплимент Путина с таким восторгом (на самом деле оказалось, что комплимента на самом деле не было, но это уже другая история).
"Он же убивает журналистов, которые с ним не согласны", - сказал ведущий Джо Скарборо.
"Ну, я думаю, наша страна тоже много кого убила, Джо", - ответил Трамп.
Через несколько дней после того он попытался дать контекст своим словам.
"Никто не доказал, что Путин кого-то убил. Человек невиновен, пока его вину не доказали, по крайней мере, в нашей стране. А его вина в убийстве журналистов не была доказана", - пояснил Трамп в эфире ABC.
Став президентом, он дал интервью Fox News. Ведущий Билл О'Райли снова спросил его о Путине, назвав российского президента убийцей.
"Убийств много. Думаете, наша страна такая уж невинная?"- ответил Трамп.
Читайте такжеБайден получит доступ к содержанию разговоров Трампа с Путиным - PoliticoСнова и снова он отказывался называть Путина этим словом прямо, оправдывая или умаляя действия российского президента. Для справедливости, Путина и правда никто не привлекал к суду. Но указывать на это как на доказательство невиновности было бы весьма наивно. Трамп никогда не хотел привлекать Путина к ответственности. И этот подход спровоцировал вопросы о его отношениях с российским лидером.
Трамп ответил на эти вопросы сомнительными утверждениями о том, что он вел себя жестче с Путиным и Россией, чем любой другой президент США. В прошлом году появились сообщения о том, что Москва вновь пытается повлиять на президентские выборы, чтобы добиться поражения Джо Байдена. Трамп отверг эти утверждения.
"Если я одержу победу, а они надеются, что Байден придет, и Китай тоже ждет Байдена. Россия хочет победы Байдена, потому что посмотрите, никто не вел себя с россиянами жестче, чем я", - сказал он.
В августе он повторил это. Якобы Россия, Китай и Турция все надеялись, что победит Байден, потому что сам Трамп был слишком жестким. Разведывательные управления США с этим не согласились. На этой неделе директор Национальной разведки страны опубликовал отчет, в котором было описано,как Россия и Иран пытались повлиять на результаты выборов в 2020 году. При этом, желанным победителем для Москвы был Трамп, а не Байден. Путин лично мог быть причастным к распоряжению добиваться победы Трампа, - говорилось в отчете. Почему? Потому что "российское руководство рассматривало потенциальное избрание президента Байдена не выгодным для российских интересов", несмотря на то, что некоторые политические шаги Трампа действительно рассматривались в Москве как "антироссийские".
Читайте такжеWall Street Journal: США вернулись, но Европа больше не с намиНа этой неделе президент Байден сделал символический намек на разницу между его подходом к России и подходом предыдущего лидера США.
"Вы знакомы с Владимиром Путиным. Считаете ли вы его убийцей?"- спросил журналист ABC News Джордж Стефанопулос.
"Хм, Да, считаю", - ответил Байден.
Это пассивное заявление, которое было в придачу достаточно ожидаемым от американского президента, вызвало резкую реакцию России.
"Такие заявления президента США очень плохие. Очевидно, что он не хочет улучшить отношения с нашей страной. И мы будем отталкиваться от этого", - сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Один из влиятельных членов парламента России назвал слова Байдена "хамством". А сам Путин ответил: "Кто обзывается, тот сам так называется". Москва отозвала своего посла из США, но не понятно почему: из-за комментария Байдена, из-за отчета о вмешательстве России в выборы или по обеим причинам.
Читайте такжеВ ЕС отреагировали на слова Байдена о "Путине-убийце"Геополитика - очень сложная вещь. И российская реакция может быть умышленно преувеличена ради эффектности. Но это была реакция беспокойства из-за Байдена. И комментарии Трампа в духе "какая разница, кто убийца" никогда не провоцировали таковой. А все, что сказал Байден, было: "Да, считаю".
Ответ Путина заключался не в простом намеке на то, что Байден каким-то образом сам убийца. Он дал комментарий, который, учитывая контекст, имел очень зловещую сторону.
"Я бы сказал ему: я желаю вам крепкого здоровья", - сказал Путин.
Язык - очень хитроумная вещь.
Что сказал Байден о Путине
- В большом интервью для ABC News Байден заявил, что считает Путина убийцей.
- Президент США отметил, что Путин заплатит за свои преступления, в частности речь шла о масштабных усилиях России очернить репутацию Байдена накануне президентских выборов. Он добавил, что уже предупреждал российского президента об этом во время телефонного разговора в конце января.
- После слов Байдена о " Путине-убийце" Россия отзывает на консультации своего посла из Вашингтона. В Москве также обвинили США в том, что отношения между странами в плачевном состоянии.
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