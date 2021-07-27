Витренко считает, что отчет за 1-й квартал, в котором компания получила прибыль в размере 12,6 млрд грн, не была должным образом проверена аудиторами.

Прибыльность Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", отраженная в отчетности за I квартал 2021 года, вызывает сомнения – речь может идти об убытках до 105 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба "Нафтогаза Украины", об этом заявил глава правления компании Юрий Витренко.

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"Сейчас идет дискуссия об отражении в отчетности за полугодие двух проблем, которые были и в первом квартале. Если бы в полном объеме они были отражены в отчетности за первый квартал, то вместо прибыли был бы показан убыток для государства, как собственника НАКа, до 105 млрд грн", – сказал он.

Витренко объяснил, что, во-первых, речь идет об отражении финансового состояния предприятий теплокоммунэнерго, которое уже на момент формирования отчетности за I квартал не давало твердых оснований рассчитывать на погашение ими задолженности за потребленный газ.

"Во-вторых, это задолженность НАК перед "Укрнафтой" за отобранный газ. На момент составления отчетности за первый квартал 2021 года могло быть понятно, что "Укрнафта" потребует ее вернуть, и есть основания оценивать соответствующие обязательства НАК по текущей рыночной цене", – отметил глава правления "Нафтогаза".

Он подчеркнул, что отчетность компании за первый квартал 2021 года, которая была сформирована при предыдущем менеджменте "Нафтогаза", не была должным образом проверена аудиторами.

"Надо использовать отчетность, проверенную аудитом. Иначе реальные убытки могут превращаться в "нарисованную прибыль" из-за желания менеджмента рассказать о прибыли и показать якобы хороший результат, чтобы получить как можно скорее бонус, а отражение убытков перенести на потом", – сказал руководитель "Нафтогаза".

Витренко отметил, что просчеты в программе добычи газа, которые были допущены менеджментом компании в прошлые годы, пока приводят к значительным расходам Украиной средств на импорт.

"Мы сейчас как страна платим очень высокую цену за провалы, например, в добыче 2019-2021 годов. Если бы программа добычи была бы выполнена хотя бы в части уже старых участков, то НАК этим летом не импортировал бы газ на 2 млрд долл.", – сказал он.

Убытки «Нафтогаза»: что необходимо знать

«Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 80% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, транспортировкой нефти, а также реализацией нефтепродуктов через сеть АЗС.

5 мая финансовый директор группы «Нафтогаз» Петер ван Дрил на своей странице в Facebook написал, что акционерная компания «Нафтогаз Украины» в первом квартале 2021 года получила 12,6 млрд грн чистой прибыли. При том что за 1-й квартал 2020 года результат был 3,2 млрд грн прибыли.

Спустя пару часов пресс-служба «Нафтогаза» выпустила релиз с указанием такой же полученной прибыли, уточнив при этом, что эти финрезультаты являются предварительными и не прошли аудит.

Впоследствии «Нафтогаз Украины» заявил о проведении служебного расследования факта публикации в социальной сети финансовым директором Петером ван Дрилом получения компанией за 1-й квартал 12,6 млрд грн чистой прибыли.

28 апреля Кабинет министров по причине получения «Нафтогазом» 19 млрд грн чистого убытка по итогам 2020 года уволил главу правления компании Андрея Коболева. Тем же решением на место Коболева был назначен бывший исполнительный директор «Нафтогаза» - Юрий Витренко, который неоднократно критиковал работу Коболева.

Витренко заявил, что намерен сделать компанию снова прибыльной за счет наращивания собственной добычи газа и повышения эффективности управления ею.

Автор: Анна Бредихина