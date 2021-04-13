Электропотребление в течение недели 5-11 апреля снизилось на 0,9%.

Потребление электроэнергии в Украине в течение недели (5-11 апреля), по сравнению с предыдущей неделей, снизилось на 0,9% - до 2,86 млрд кВт-ч.

Об этом говорится в сообщении государственной компании «Укрэнерго», оператора Объединенной энергосистемы страны.

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Сообщается, что среднесуточное электропотребление в рабочие дни на прошлой неделе относительно предыдущей недели снизилось на 0,4% - до 416,7 млн кВт-ч, а в выходные сократилось на 2,2%, до 387,4 млн кВт-ч.

По сравнению с прошлым годом, среднесуточное электропотребление в рабочие дни увеличилось на 13,7%, а в выходные - на 10,7%.

С начала апреля объем потребления составил 4,46 млрд кВт-ч, что на 2,2% больше прогнозного значения.

Что этому предшествовало

Потребление электроэнергии в Украине в январе 2021 года увеличилось на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 11,7 млрд кВт-ч.

В январе этого года все группы потребителей, кроме транспорта, увеличили потребление по сравнению с январем 2020 года.

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Автор: Игорь Орел