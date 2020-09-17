НКРЭКУ уже получила больше 20 тыс. жалоб по поводу коэффициентов.

Украинцы в последнее время массово жалуются на платежки за газ, в которых появляются непонятные для них коэффициенты.

Член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Ольга Бабий в эфире телеканала "Эспрессо" рассказала, что иногда люди получают платежки с коэффициентами в тысячу или две тысячи гривен, при этом не понимают, откуда берутся эти суммы, если они постоянно вовремя платили за газ.

НКРЭКУ уже получила больше 20 тыс. жалоб по поводу коэффициентов.

Ольга Бабий также рассказала, что за последнее время некоторые поставщики газа несколько раз жаловались на несвоевременную публикацию тарифов конкурентами.

Бабий отметила, что поставщики до 25 числа текущего месяца должны опубликовать стоимость газа, по которой они будут его поставлять потребителю в следующем месяце. Это требование договора и требование правил, которые относятся ко всем поставщикам. Если они вовремя не опубликовали цену или изменили ее после 25 числа, то потребители имеют право обращаться с жалобой - сначала к самому поставщику, а потом в НКРЭКУ.

"Мы сейчас находимся в состоянии изучения этого вопроса, проводим проверки. В ближайшее время все решения опубликуем на нашем сайте. Сейчас продолжается процесс получения запросов", - рассказала Бабий.

По словам Бабий, НКРЭКУ в течение ближайших пары недель придет к окончательному варианту расследований нарушений и уже в конце текущего месяца сможет скорее реагировать на все заявления и более оперативно их рассматривать.

Представитель Регулятора призвала потребителей обращаться с жалобами, тогда у НКРЭКУ, только тогда будет основание осуществить проверку.

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Автор: УНИАН