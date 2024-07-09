Подорожание топлива добьет украинскую экономику и граждан, - эксперт

Доротич отметил, что подорожание топлива приведет прежде всего к повышению цен на все товары и услуги для украинцев.

Повышение акцизов на топливо, которое инициирует власть, приведет к подорожанию всех товаров и услуг, и вымоет последние деньги из экономики и карманов граждан. Об этом заявил глава движения "ЅаѵеФОП" Сергей Доротич, комментируя принятый ВР в первом чтении законопроект, который предусматривает подорожание бензина и дизеля до 2028 года.

"Повышение акциза на топливо - это убийственное решение. Уже сегодня мы имеем топливо в розницу дороже, чем, например, в соседних Румынии и Болгарии. Это при нашем уровне экономики - просто гвоздь в гроб предприятия и вымывание последних копеек из кошельков украинцев", - заявил Доротич.

Он напомнил, что Украина уже имеет огромную проблему с транспортными перевозками, ведь из-за мобилизации и миграции у нас катастрофически не хватает водителей.

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"Из-за этого тарифы на перевозку грузов растут в арифметической прогрессии. К этому сейчас добавляется стоимость топлива. Также надо не забывать, как нам власть в лице господина Гетманцева рассказывала, что при возвращении НДС роста цен на топливо не будет, а произошло диаметрально противоположное. Так будет и с увеличением акцизов", - убежден Доротич.

Эксперт подчеркнул, что подорожание топлива приведет прежде всего к повышению цен на все товары и услуги для украинцев, и запустит новый виток инфляции, которая может окончательно добить экономику.

"Это просто подорожание в конечном случае розничной цены на товары и услуги. А в сегодняшних украинских реалиях - это просто добить гибнущую экономику и добить украинцев, которые уже отчаявшиеся и обескровленные. Ничего хорошего из этого не будет", - резюмировал Доротич.

Напомним, Рада приняла в первом чтении закон, из-за которого уже с 1 июля 2024 года резко увеличивается стоимость бензина и дизеля для потребителей - как для промышленности, так и для физических лиц на АЗС. Бензин подорожает минимум на 1,5 грн/л, а дизельное топливо - на 2,0 грн/л. При том, что в мае 2022 года бензин стоил 25 грн/литр. С начала полномасштабки это повышение станет уже третьим.