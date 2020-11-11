Также НКРЭКУ со следующего года намерена повысить тариф на услуги диспетчерского управления.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила постановление о повышении тарифа госкомпании "Укрэнерго" на передачу электроэнергии в 2021 году до 309,8 гривни за МВт-ч, что на 28,9% выше действующего тарифа, но на 0,9% ниже, чем тариф компании на декабрь.

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Соответствующее постановление было предварительно одобрено на заседании комиссии.

Также НКРЭКУ со следующего года намерена повысить тариф на услуги диспетчерского (оперативно-технического) управления госкомпании с 24,75 гривни до 40,04 гривни за МВт-ч (без НДС).

В пояснительных записках к постановлениям сказано, что оператор системы передачи госкомпания "Укрэнерго" представила Нацкомиссии расчеты, согласно которым оптимальный тариф компании на передачу электроэнергии должен быть повышен на 60% - с 312,76 до 501,03 гривни за МВ-ч (без НДС). А для предприятий "зеленой металлургии" такой тариф должен быть на уровне 91,73 гривни за МВт-ч.

Согласно расчетам "Укрэнерго", тариф на услуги диспетчерского (оперативно-технического) управления госкомпании должен составлять 87,83 гривни за МВт-ч.

Что этому предшествовало

НКРЭКУ приняла постановление, согласно которому с 1 декабря 2020 года тариф на передачу электроэнергии оператора Объединенной энергосистемы Украины госкомпании "Укрэнерго" будет увеличен на 30% - с 240,23 гривни до 312,76 гривни за МВт-ч.

Ранее "Укрэнерго" предложила с 1 ноября текущего года повысить тариф на передачу электроэнергии почти в 2,7 раза – до 640,48 гривни за МВт-ч с 240,23 гривни.

В июле НКРЭКУ приняла решение, согласно которому с 1 августа тариф на передачу электроэнергии госкомпании "Укрэнерго" был увеличен на 54,6% - с 155,4 гривни/МВт-час до 240,23 гривни/МВт-ч (без НДС).

Ранее крупные промышленные предприятия заявили о том, что повышение тарифа на передачу электроэнергии госкомпании "Укрэнерго" делает их продукцию на международной арене неконкурентоспособной.

Для среднего бизнеса повышение тарифа "Укрэнерго" означает рост стоимости электричества в целом, что в конечном счете вынуждает предпринимателей повышать цены на свою продукцию.

Цена электричества для населения останется неизменной, но рост электротарифов для промышленности спровоцирует рост цен на товары и услуги.

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Автор: Игорь Орел