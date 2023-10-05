Новое оборудование установят на подстанциях "Укрэнерго".

В рамках подготовки к зиме в Украину прибыли два новых мощных новых автотрансформатора, которые были приобретены и переданы Программой развития ООН в Украине и правительством Японии. Они смогут обеспечить потребности полумиллиона потребителей, сообщает Министерство энергетики Украины.

"Оборудование будет установлено на одной из подстанций НЭК "Укрэнерго" для обеспечения потребностей около 500 тысяч потребителей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства отметили, что Япония мощно поддерживает Украину, в частности, в восстановлении энергосектора, с начала полномасштабного вторжения.

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"Это комплексный пакет помощи, охватывающий поддержку в виде специализированного оборудования (резервных электростанций, генераторов различной мощности), необходимого для быстрого восстановления работы поврежденных объектов энергетической инфраструктуры", - продолжают в Минэнерго.

По состоянию на сентябрь в Украину было доставлено 12 таких грузов общим весом более 113 тонн. Среди них 256 единиц резервных электростанций и соответствующих комплектов.

Что ждет Украину зимой

Энергетики Украины продолжают готовить энергосистему к отопительному сезону, который, по словам украинских чиновников, пройдет в условиях российской агрессии. Так, недавно, после ремонта, был введен в работу энергоблок на 100 МВт.

По словам начальницы пресс-центра Сил обороны юга Натальи Гуменюк, россияне накапливают высокоточные ракеты для ударов по объектам критической инфраструктуры осенью-зимой.

Военный эксперт и майор запаса ВСУ Алексей Гетьман предупреждает, что предстоящей зимой ракетных атак будет две-три в месяц. Оккупанты будут использовать весь свой арсенал баллистических и крылатых ракет, однако основной акцент будет сделан на применении беспилотников.

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