Судя по тому, как отчаянно украинцы из года в год прыгают в ледяные проруби на Крещение, может сложиться впечатление, что граждане нашей страны спокойно могли бы побороться за место под солнцем с пингвинами в Антарктиде.

Но это не так, в свободное от водных процедур время граждане предпочитают находиться в тепле и уюте. И вопрос обогрева своих домов нынешней зимой стоит особо остро.

Несмотря на рекордный взлет рыночных цен на газ в Европе и Украине, власть пообещала гражданам, что тарифы на услуги теплоснабжения не вырастут. Тем не менее, цифры в платежках за тепло расстраивают нас каждый месяц все больше

Половина отопительного сезона, к счастью, уже позади. Но прежде, чем выдохнуть с облегчением и начать мечтать о теплом времени года, украинцам осталось продержаться еще чуть больше двух месяцев.

До этого времени основной фокус наших семейных бюджетов будет направлен на оплату увесистых "писем счастья" от коммунальщиков.

В холодное время года главную роль в сфере жилищно-коммунальных услуг играют тепловики. Ведь именно они решают, какое количество энергии пустить в многоэтажки и сколько за это нужно заплатить.

Несмотря на рекордный взлет рыночных цен на газ в Европе и Украине, власть пообещала гражданам, что тарифы на услуги теплоснабжения не вырастут. Тем не менее, цифры в платежках за тепло расстраивают нас каждый месяц все больше.

Столичное коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" сообщило, что средневзвешенная стоимость отопления в декабре по сравнению с ноябрем увеличилась почти на девятнадцать процентов. То есть, цена за отопление квадратного метра за последний месяц в среднем по столице увеличилась с 22,6 до 26,8 гривень за квадратный метр. Многие задают вопрос: как же это произошло?

Да, погода нам не подвластна. Но мы вполне можем заняться сокращением своего потребления за счет энергоэффективных мер

Стоимость взлетела вслед за ростом объемов потребленной энергии.

При неизменном тарифе основным фактором роста объемов потребления тепла стало снижение температуры воздуха. Как мы помним, за неделю до новогодних праздников в большинство регионов нашей страны пришли первые ощутимые морозы.

Поэтому в платежках в графе "тариф" мы увидели значительный рост к предыдущему месяцу.

И вот пришел еще более холодный месяц – январь. Согласно данным Гидрометцентра, среднемесячная температура в этом месяце по всей Украине может опуститься с двух до пяти градусов мороза, а это значит, что платить нам придется еще больше.

Принцип функционирования систем теплоснабжения по всей Украине одинаковый.

Кроме температуры воздуха, еще одним фактором, который влияет на суммы в квитанциях, является состояние технологического оборудования, котлов, сетей и насосов в котельных. Очевидно, что новое оборудование и отремонтированные пути транспортировки являются более эффективными и позволяют платить за потребленную энергию меньше.

В крупных районных котельных производство тепловой энергии обойдется дешевле, а для маленьких квартальных будет обходится дешевле транспортировка теплоносителя, поскольку потери в сетях меньше.

Если говорить об индивидуальных домовых котельных, то тут расценки на услуги рассчитываются отдельно для каждого случая. Тарифы могут сильно отличаться из-за разных технологических характеристик и условий работы. Поэтому, несмотря на то, что чиновники пообещали стабильные цены на теплоснабжение, суммы в платежках нынешней зимой неуклонно растут.

Да, погода нам не подвластна. Но мы вполне можем заняться сокращением своего потребления за счет энергоэффективных мер.

Киевляне, да и жители других украинских городов, были свидетелями локальных катастроф, когда с приходом отопительного сезона мощные фонтаны кипятка в самых неожиданных местах пробивали асфальт и лились рекой по нашим улицам.

Многие помнят, как ровно два года назад в Киеве возле Лыбидской площади произошел прорыв магистрального трубопровода теплоснабжения. Горячая вода попала на дорогу и затопила первый этаж и подвальные помещения ТРЦ Ocean Plaza. Ожоги получили девять человек, случайно оказавшихся в зоне бедствия.

Коммунальщики тогда сказали, что трубопровод "устал", поскольку эксплуатируется больше тридцати лет, и не выдержал нагрузки.

Можно предположить, что благодаря таким же дряхлым трубам отапливается вся Украина. Соответственно потери энергии в наших теплосетях колоссальные. Не говоря уже о рисках, связанных с безопасностью их эксплуатации.

Нужно срочно модернизировать большинство трубопроводов и котелен нашей страны. На это нужны сотни миллиардов гривен. А откуда их взять? Преимущественно через тарифы на тепло, а также за счет средств муниципалитетов.

В ближайшие годы украинские власти, скорее всего, будут вынуждены прервать бесконечную акцию сдерживания тарифов, чтобы система теплоснабжения в нашей стране окончательно не погибла, а украинцы не стали мерзнуть.

Другая сторона экономии – насущная необходимость модернизации самого жилого фонда.

Факты говорят о том, что те сознательные украинцы, которые с помощью государственных программ осуществили ряд энергоэффективных мер, уже получают платежки на 20-30 процентов меньше.

Другого пути, кроме как эффективно использовать дорожающие потребляемые ресурсы, у нас нет.