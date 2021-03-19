Оператор подземных газовых хранилищ госкомпания "Укртрансгаз" начала подготовку к сезону закачки природного газа и уже прекратила отбор газа из крупного ПХГ.
Читайте такжеЕС может ограничить прокачку газа в обход УкраиныОб этом сообщила пресс-служба компании в Facebook.
"Наша первая "ласточка" в этом году - Богородчанское ПХГ, которое уже с 15 марта перешло в нейтральный период работы, то есть завершило сезон отбора газу", - сказано в сообщении.
Отмечается, что обычно нейтральный период на ПХГ используют для того, чтобы подготовить газохранилище к смене режимов работы (с закачки на отбор или наоборот). В течение двух "нейтральных" недель работники газохранилищ проводят профилактику и ремонт оборудования, а в самой "подземке" восстанавливается и выравнивается пластовое давление природного газа.
"Но в этом году такой ранний переход в нейтральный период на Богородчанском ПХГ связан не только с переходом к сезону закачки. Здесь готовятся к завершению реконструкции газосборного пункта - масштабного комплекса работ, продолжаются уже третий год подряд. Это один из крупнейших инвестиционных проектов Оператора газохранилищ в 2021 году, о котором мы подробнее расскажем уже в скором времени", - отметили в компании.
По информации пресс-службы, такая модернизация крайне важна для системы украинских ПХГ. Ведь именно в Богородчанах сходятся три магистральные газопроводы, обеспечивающие транзит российского газа в Европу. И подземное газохранилище, которое находится рядом, помогает соблюдать режимы давления в этих магистралях. А значит и играет важную роль в процессе транспортировки газа в словацко-венгерском направлении.
Что этому предшествовало
- Прошлый сезон закачки газа в подземные хранилища газа (ПХГ) Украина начала 11 марта 2020 года.
- 28 октября 2020 года пресс-служба компании "Нафтогаз Украины" сообщила, что украинские газовые хранилища переходят в режим отбора природного газа.
- По состоянию на 28 октября запасы газа в подземных хранилищах составляли более 28 миллиардов кубометров.
Справка УНИАН
- "Укртрансгаз" эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 миллиард кубометров.
- Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.
- 100% акций "Укртрансгаза" находятся в собственности НАК "Нафтогаз Украины".
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