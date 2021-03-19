Первым отбор газа прекратило Бородчанское подземное хранилище газа.

Оператор подземных газовых хранилищ госкомпания "Укртрансгаз" начала подготовку к сезону закачки природного газа и уже прекратила отбор газа из крупного ПХГ.

Читайте такжеЕС может ограничить прокачку газа в обход УкраиныОб этом сообщила пресс-служба компании в Facebook.

"Наша первая "ласточка" в этом году - Богородчанское ПХГ, которое уже с 15 марта перешло в нейтральный период работы, то есть завершило сезон отбора газу", - сказано в сообщении.

Отмечается, что обычно нейтральный период на ПХГ используют для того, чтобы подготовить газохранилище к смене режимов работы (с закачки на отбор или наоборот). В течение двух "нейтральных" недель работники газохранилищ проводят профилактику и ремонт оборудования, а в самой "подземке" восстанавливается и выравнивается пластовое давление природного газа.

"Но в этом году такой ранний переход в нейтральный период на Богородчанском ПХГ связан не только с переходом к сезону закачки. Здесь готовятся к завершению реконструкции газосборного пункта - масштабного комплекса работ, продолжаются уже третий год подряд. Это один из крупнейших инвестиционных проектов Оператора газохранилищ в 2021 году, о котором мы подробнее расскажем уже в скором времени", - отметили в компании.

По информации пресс-службы, такая модернизация крайне важна для системы украинских ПХГ. Ведь именно в Богородчанах сходятся три магистральные газопроводы, обеспечивающие транзит российского газа в Европу. И подземное газохранилище, которое находится рядом, помогает соблюдать режимы давления в этих магистралях. А значит и играет важную роль в процессе транспортировки газа в словацко-венгерском направлении.

Что этому предшествовало

Прошлый сезон закачки газа в подземные хранилища газа (ПХГ) Украина начала 11 марта 2020 года.

28 октября 2020 года пресс-служба компании "Нафтогаз Украины" сообщила, что украинские газовые хранилища переходят в режим отбора природного газа.

По состоянию на 28 октября запасы газа в подземных хранилищах составляли более 28 миллиардов кубометров.

Справка УНИАН

"Укртрансгаз" эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 миллиард кубометров.

Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

100% акций "Укртрансгаза" находятся в собственности НАК "Нафтогаз Украины".

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Автор: Анна Бредихина