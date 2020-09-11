При этом Буславец отказалась отвечать на вопрос УНИАН о том, какими в этом отопительном сезоне будут тарифы на тепло.

Украина входит в отопительный сезон с рекордными запасами топлива.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на пресс-конференции и.о. министра энергетики Ольга Буславец.

"Украина входит в отопительный сезон, мы сейчас к этому очень активно готовимся, с рекордными запасами топлива. У нас на сегодня 3 миллиона тонн угля, что почти в 3 раза больше, чем в прошлом и позапрошлом году, у на 26 миллиардов кубометров газа в газохранилищах. Это даёт нам уверенность в безопасности поставок энергоресурсов в отопительный период", - сказала Буславец.

Тарифы на тепло зимой

При этом, она отказалась отвечать на вопрос УНИАН о том, какими в этом отопительном сезоне будут тарифы на тепло, сославшись на то, что министерство не устанавливает цены.

Что этому предшествовало

Украина 11 марта начала сезон закачки природного газа в подземные хранилища газа (ПХГ).

Запасы газа в хранилищах по состоянию на 11 марта составляли 15,808 миллиарда кубометров.

К началу отопительного сезона 2019-2020 годов Украина накопила в ПХГ 21,76 миллиарда кубометров газа, что являлось рекордным показателем за последние десять лет.

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Автор: Игорь Орел