По данным Минрегиона, темпы подготовки являются удовлетворительными во всех областях и соответствуют рекомендованным показателям.

К отопительному сезону 2021-2022 годов в Украине фактически подготовлено 71,5% домов.

Об этом заявил директор Департамента коммунальных услуг и коммунального обслуживания Министерства развития общин и территорий Андрей Медведь, сообщает пресс-служба Минрегиона.

"В середине августа уровень подготовки объектов ЖКХ и социальной сферы к стабильной работе в осенне-зимний период должен достичь 70%. Сегодня мы видим, что темпы подготовки являются удовлетворительными во всех областях страны и соответствуют рекомендованным показателям. Фактически к отопительному сезону подготовлено 71,5% домов", - подчеркнул Медведь.

По информации областных государственных администраций, удовлетворительной также является подготовка непосредственно объектов теплоснабжения и она соответствует рекомендованным показателям. К тому же стабильно готовят и объекты водопроводно-канализационного хозяйства, водопроводных и канализационных сетей, насосных станций, очистных сооружений, водозаборов, скважин.

Как сообщал УНИАН, в начале июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине отопительный сезон 2021-2022 годов начнется вовремя. По его словам, Украина в рамках подготовки к отопительному сезону накопила 16 млрд кубометров газа в подземных хранилищах, а также 1,4 млн тонн угля.

В Минэнерго к отопительному сезону 2021-2022 года планируют накопить в подземных газохранилищах 19-20 млрд кубометров газа.

Отопительный сезон в Украине обычно начинается во второй половине октября.

Автор: Татьяна Герасименко