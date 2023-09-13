Гражданам всех регионов стоит готовиться к внезапному долговременному отключению электроэнергии.

Энергетические компании регулярно проводят плановые долгосрочные отключения, однако для потребителей это становится настоящим сюрпризом, поскольку никто не предупреждает их об этом.

Как сообщила УНИАН жительница села Софиевская Борщаговка Киевской области Светлана, сегодня, 13 сентября, ее улицу отключили от энергоснабжения на целых девять часов.

"После десяти часов утра внезапно исчез свет. Живем в частном доме и у нас все на электричестве. Мы не готовились к этому, не успели набрать даже воду, еще и, как назло, все телефоны разряжены были. Ну почему они не предупредили заранее, ведь это плановое отключение, никаких аварий не было?",- сказала она.

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В "ДТЭК Киевские региональные электросети" сообщили, что электроснабжения по указанному адресу не будет с 10:00 до 19:00 из-за того, что проводятся плановые технические работы.

При этом, на сайте компании не нет никакого графика плановых работ, чтобы информировать граждан. Узнать о том, что ваш дом был обесточен, можно введя свой адрес на сайте, когда уже и так очевидно, что света нет.

"В связи с военным положением в стране и согласно постановлению НКРЭКУ № 349 от 26.03.2022, мы временно закрываем доступ к информации об отключении и сроках восстановления электроснабжения на нашем сайте", - сообщили агентству УНИАН в компании.

ДТЭК объясняет, что узнать об отключении в конкретном доме можно в каналах обслуживания (контакт-центр, личное сообщение на странице компании в Facebook), сообщив адрес, по которому отсутствует электроснабжение.

"Также рекомендуем использовать наш Чат-бот (Вайбер и Телеграмм), где, после прохождения регистрации, по лицевому счету вы сможете получать информацию об отключении в автоматическом режиме", - посоветовали в компании.

То есть, даже при отсутствии обстрелов со стороны россиян и повреждения энергетических объектов, некоторые улицы и даже населенные пункты периодически сидят без света. При этом, отключения долговременные и, что самое обидное - неожиданные.

Энергетики активно готовятся к тяжелой зиме, проводят профилактические работы и техническое обслуживание в сетях, поэтому гражданам всех регионов стоит готовиться к внезапным долговременным отключениям электроэнергии.

Графики отключений света

В Министерстве энергетики опровергли информацию о введении графиков отключения электроэнергии с 1 октября 2023 года. Однако такой сценарий не исключен, если Россия будет наносить новые удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

В Украине продолжается самая масштабная за все время независимости ремонтная кампания на объектах энергетики. Благодаря этим усилиям энергосистема в полной мере будет готова к прохождению отопительного сезона без отключений электроэнергии и соответственно ограничений потребителей. Электроэнергии, произведенной украинскими электростанциями, сейчас достаточно для обеспечения потребностей потребителей. В дневные часы наблюдается профицит мощностей.

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