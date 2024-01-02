Оккупанты запускали дроны с мыса Чауда-Крым и района Приморско-Ахтарск – РФ.

В ночь на 2 января оккупанты атаковали 35-ю ударными БпЛА типа Shahed – 136/131.Запускали дроны с мыса Чауда - Крым и района Приморско-Ахтарск-РФ.

Об этом сообщили в воздушных силах. "Все вражеские ударные БпЛА уничтожены силами и средствами Воздушных сил и Сил обороны Украины", - отметили в воздушных силах.

Атаки дронов

Российские оккупанты почти постоянно атакуют территорию Украины дронами. Так, в ночь на 1 января оккупанты ударили по Украине дронами-камикадзе. Попадания произошли на Николаевщине и Одессе, где в разных районах города в жилых домах возникли пожары. Ночью глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил о погибшем. Позже было установлено, что это мальчик 15 лет.

Видео дня

Под утро взрывы раздались во Львове. Там обломки вражеского беспилотника попали в гражданский объект, в результате чего там начался пожар. В частности, зафиксировали падение обломков дрона в Дубленах. Кроме того, оккупанты полностью уничтожили музей генерал-хорунжего УПА Романа Шухевича в Белогорще.

Утром воздушные силы сообщили, что в новогоднюю ночь 2024 года враг применил рекордное количество ударных БпЛА типа Shahed. "Всего зафиксированы пуски 90 вражеских беспилотников Shahed-136/131. также враг нанес удар четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харьковщине, тремя противорадиолокационными ракетами Х-31П и одной Х-59 с временно оккупированной территории Херсонской и Запорожской областей", - отмечается в сообщении.

Вас также могут заинтересовать новости: