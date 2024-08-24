В Минэнерго рассказали, успевают ли подготовиться к зиме / фото УНИАН, Николай Тис

Следующей зимой ситуация в энергетике будет сложной. В то же время Украина успевает подготовиться. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона.

"Надо готовиться к сложной зиме. К сожалению, эта зима будет даже сложнее, чем предыдущая... Нужно иметь возможности автономного обеспечения. Мы же со своей стороны сделаем все, чтобы это не понадобилось", отметил глава Минэнерго.

По словам Галущенко, Украина успевает подготовиться к зиме. Однако ключевое влияние на энергосистему имеют обстрелы: "Единственный вопрос это влияние обстрелов. Даже не сам факт обстрелов, а насколько они могут нанести нам вред. К сожалению, те обстрелы, которые начались в этом году 22 марта, они нанесли существенный ущерб. Цифра 9 ГВт уже звучала. Это такая генерация, которую мы потеряли. При пиковом потреблении прошлой зимой 18 ГВт. Фактически половина", – добавил министр.

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По его словам, в правительстве не питают иллюзий, что обстрелы остановятся. Поэтому первый вопрос заключается в том, чтобы восстановить все, что можно, и параллельно защитить энергетические объекты системами ПВО, которые сейчас поступают в страну.

Второй вопрос  это распределенная генерация, которая является более сложной целью для врага. Она является локальной и может обеспечить питание в определенном регионе. Галущенко заявил, что уже введены дополнительные мощности распределенной генерации. Также есть планы по наращиванию этой генерации до конца года. К тому же прорабатывается обеспечение резервными системами питания.

Ситуация в энергосистеме

23 августа после планового ремонта к энергосистеме подключен еще один атомный блок. Он добавит 1000 МВт мощности и стабильности энергосистеме и позволит не применять ограничения энергоснабжения для потребителей.

Украина из-за профицита мощности в энергосистеме планирует с 25 августа возобновить экспорт электроэнергии в соседние страны. В "Укрэнерго" отмечают, что во избежание аварий, энергосистема должна работать сбалансировано количество произведенной энергии в каждую минуту должно соответствовать количеству потребленной.

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