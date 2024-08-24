По словам министра энергетики, ключевое влияние на энергосистему имеют обстрелы.

Следующей зимой ситуация в энергетике будет сложной. В то же время Украина успевает подготовиться. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона.

"Надо готовиться к сложной зиме. К сожалению, эта зима будет даже сложнее, чем предыдущая... Нужно иметь возможности автономного обеспечения. Мы же со своей стороны сделаем все, чтобы это не понадобилось", – отметил глава Минэнерго.

По словам Галущенко, Украина успевает подготовиться к зиме. Однако ключевое влияние на энергосистему имеют обстрелы: "Единственный вопрос – это влияние обстрелов. Даже не сам факт обстрелов, а насколько они могут нанести нам вред. К сожалению, те обстрелы, которые начались в этом году 22 марта, они нанесли существенный ущерб. Цифра 9 ГВт уже звучала. Это такая генерация, которую мы потеряли. При пиковом потреблении прошлой зимой 18 ГВт. Фактически – половина", – добавил министр.

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По его словам, в правительстве не питают иллюзий, что обстрелы остановятся. Поэтому первый вопрос заключается в том, чтобы восстановить все, что можно, и параллельно защитить энергетические объекты системами ПВО, которые сейчас поступают в страну.

Второй вопрос – это распределенная генерация, которая является более сложной целью для врага. Она является локальной и может обеспечить питание в определенном регионе. Галущенко заявил, что уже введены дополнительные мощности распределенной генерации. Также есть планы по наращиванию этой генерации до конца года. К тому же прорабатывается обеспечение резервными системами питания.

Ситуация в энергосистеме

23 августа после планового ремонта к энергосистеме подключен еще один атомный блок. Он добавит 1000 МВт мощности и стабильности энергосистеме и позволит не применять ограничения энергоснабжения для потребителей.

Украина из-за профицита мощности в энергосистеме планирует с 25 августа возобновить экспорт электроэнергии в соседние страны. В "Укрэнерго" отмечают, что во избежание аварий, энергосистема должна работать сбалансировано – количество произведенной энергии в каждую минуту должно соответствовать количеству потребленной.

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