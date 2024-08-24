Министр подчеркнул, что Украина не ведет переговоров с террористами.

Министр энергетики Герман Галущенко опроверг информацию о якобы сорванных переговорах с РФ о приостановлении атак на энергетические объекты. Об этом он сказал в интервью ТСН во время эфира телемарафона.

По словам Галущенко, Украина не ведет переговоров с террористами, а разговоров через посредников также не проводилось.

"Мы с террористами переговоров не ведем, это точно, тем более каких-то закулисных. Это невозможно... Безусловно, мы эти переговоры с россиянами не вели", - заверил министр. Видео дня

Также он рассказал, что 22 августа состоялся саммит в онлайн-режиме по третьему пункту Формулы мира, речь идет в частности об энергетической безопасности. Известно, что участие в саммите приняли более 40 стран и международных организаций.

Галущенко добавил, что главной позицией в этом документе является "не атаки на энергосистему".

"Мы приняли совместное коммюнике этого саммита... Ключевая позиция в этом документе - кроме восстановления энергосистемы Украины, это не атаки на энергосистему. Там четко зафиксировано, что атаки на гражданскую энергосистему являются нарушением международного гуманитарного права, нарушением устава ООН. И это все поддержали", - отметил министр.

Чиновник подчеркнул, что этот документ может быть передан России, а другие страны могут выступить посредниками в этом процессе.

Возможность переговоров с РФ - последние новости

Ранее издание The Washington Post писало, что операция ВСУ в Курской области срывает тайные переговоры о частичном прекращении огня. По словам дипломатов, страны должны были провести косвенные переговоры в Катаре по соглашению о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре с обеих сторон.

Также сообщалось, что представители Украины и РФ начинают переговоры об обмене военнопленными в Курской области. По информации Financial Times, точное количество российских военных, которых взяли ВСУ во время мероприятия в Курской области, не разглашается.

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