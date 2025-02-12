На Левобережной части Украины отключения света могут быть больше и дольше.

Если среднесуточная температура снизится еще на 2-3 градуса, украинцам придется готовиться к новым ограничениям электроснабжения. При таких условиях энергетикам придется вводить отключения на уровне 0,5-1 очереди.

Об этом в интервью УНИАН сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

"Если среднесуточная температура снизится еще на 2-3 градуса, то я думаю, что одну очередь или минимум пол-очереди придется вводить", - сказал Харченко.

Видео дня

По его словам, если среднесуточная температура будет составлять минус 5-7 градусов, то будет применяться одна очередь. Если минус 10-12 градусов, то это одна-полутора очереди. Это будет равняться примерно до четырех часов отключений света. При этом, если будут новые российские атаки по украинской энергосистеме, то все может измениться.

Эксперт также отметил, что сейчас по стране гораздо сложнее ситуация на Левобережье.

"Там настолько разбита генерация, что у нас не хватает мощности и возможности системы передать с правого берега на левый. И эта ситуация, к сожалению, на ближайшие полтора-два года. Отключения света на Левобережье будут и больше, и дольше", - добавил Харченко.

Отключение света в Украине - последние новости

На 12 февраля запланированы отключения света для бизнеса и промышленности. Время применения ограничений - с 7 утра до 11 часов дня; с 15:00 до 21:00.

Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко заявил, чтобы не возвращаться к графикам отключений на случай снижения температуры воздуха, нужно увеличить импорт в этот период и экономить энергоресурсы.

Вас также могут заинтересовать новости: