В Киевской области будут проводить замеры потребления.

На завтра, 21 февраля, "Укрэнерго" не предоставляло ограничений потребления электроэнергии.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале группы ДТЭК. "Это позволяет не отключать свет в Киеве, Одесской и Днепропетровской областях, тогда как на Киевщине завтра проводятся замеры потребления", - говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что из-за сетевых ограничений в Одессе и Одесском районе возможны отключения по графику.

Видео дня

Состояние энергосистемы Украины

Как известно, российские захватнические войска систематически обстреливают критическую інфруструктуру Украины ракетами и дронами. Первая массированная атака именно на них произошла 10 октября 2022 года. Из-за повреждений в стране начали вводить аварийные отключения.

По данным правительства, из-за атак Российской Федерации и оккупации Запорожской атомной электростанции, Украина уже потеряла 44% атомной генерации и три-четверти мощностей ТЭС.

Несмотря на это, украинскими энергетики успешно работают над восстановлением энергосистемы, в последнее время они не прогнозируют дефицита мощности.

В "Укрэнерго" даже сообщали, что темпы восстановления украинской енергостемы быстрее, чем темпы разрушений.

Вас также могут заинтересовать новости: