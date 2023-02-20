Импорт электроэнергии незначителен и приближается к нулевым значениям.

Дефицит мощности в энергосистеме Украины пока отсутствует и не прогнозируется. Этого удалось достичь благодаря активной работе предприятий зеленой энергетики в течение светового дня.

"Из-за благоприятных погодных условий и постепенного роста светового дня увеличилась работа электростанций из ВИЭ, мощности которых работают преимущественно в дневные часы", - сообщает "Укрэнерго" в Telegram.

По данным госкомпании, зеленые электростанции работают уже утром. Это позволяет им частично участвовать в покрытии утреннего пика потребления.

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"Импорт электроэнергии незначителен и приближается к нулевым значениям в результате стабилизации электроснабжения в стране", - добавили в "Укрэнерго".

Отключение света в Украине

Первая ракетная атака на объекты критической инфраструктуры Украины была 10 октября 2022 года. С тех пор по всей стране началось аварийное отключение электроснабжения.

Последняя атака состоялась 18 февраля. Русские атаковали Украину ракетами "Калибр" из акватории Черного моря. Из-за угрозы ракетной атаки в ряде областей Украины применялись экстренные отключения света.

Ремонтные бригады " Укрэнерго "усиленно работают над устранением сетевых ограничений в Одесской области, а также продолжаются аварийно-восстановительные работы на всех других поврежденных объектах магистральных сетей "Укрэнерго".

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