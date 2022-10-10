"Укрэнерго" призывает жителей указанных регионов не включать мощные электроприборы во время вечернего пика потребления.

График аварийных отключений электроэнергии будет касаться Киевской, Черниговской, Черкасской областей и Житомира, жителям этих территорий нужно ограничить потребление электричества с 17 до 22 часов вечера.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго" Facebook.

"Сегодня в связи с повреждением ракетными обстрелами магистральных электросетей Киевского региона НЭК "Укрэнерго" ввело график аварийных отключений потребителей в Киеве, Чернигове, Черкассах и областях, а также Житомире", - говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что ограничивать потребление электроэнергии больше всего необходимо в вечерние часы, когда традиционно наблюдается пик потребления за сутки.

"В связи с этим призываем жителей Киевской области и регионов, где сейчас действует график аварийных отключений, добровольно уменьшить потребление электроэнергии в вечерние часы – с 17:00 до 22:00. Рекомендуем включать мощные бытовые электроприборы, такие как стиральные машины, бойлеры, кондиционеры и т. п., только ночью, когда уровень потребления в энергосистеме самый низкий", - отметили в компании.

Выполняя эти простые рекомендации, вы обезопасите электросети региона от перегрузок и риска дополнительных аварий.

Восстановительные работы, которые проводятся для того, чтобы восстановить нормальное питание Киева и области, будут выполнены в кратчайшие сроки, добавили в пресс-службе.

Утренний обстрел Украины: что известно

Утром сегодня, 10 октября, российские оккупанты осуществили атаки на ряд областей Украины. В частности, взрывы были в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской областях и Киеве. Зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры.

По данным Генерального штаба ВСУ, утром Россия выпустила по Украине 84 крылатых ракеты, 43 из них были уничтожены.

От сегодняшних обстрелов российских оккупантов в столице погибли 5 человек, 51 пострадал, из них 42 – госпитализированы в медучреждения города.

В Офисе президента призвали украинцев сегодня с 17:00 до 22:00 ограничить потребление электроэнергии. Это поможет пройти критические нагрузки электросетей.