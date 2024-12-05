Отдельные персонажи суммарно недоплатили сотни миллионов гривен налогов, – эксперт об уплате налогов некоторыми сетями АЗС

В антирейтинг сетей АЗС по уровню уплаты налогов на литр горючего вошли БРСМ-Нафта, VST, Avantage7 и Мотто. Об этом свидетельствуют данные за ІІІ квартал 2024 года, опубликованные экспертом топливного рынка, директором Консалтинговой компании "А-95" Сергеем Куюном.

Согласно опубликованным данным, лидеры платят до 3,2 грн на литр горючего, тогда как БРСМ-Нафта и VST – по 1,3 грн/л, Avantage7 – 1,2 грн/л, Мотто – 1,0 грн/л.

"Общая уплата налогов с операционной деятельности (НДС, налог на прибыль, НДФЛ и ЕСВ) почти без изменений (по сравнению с предыдущим периодом, – ред.)", – отметил Куюн.

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Что касается средних зарплат, в ІІІ квартале 2024 года средний оклад по крупнейшим сетям пересек символическую отметку в 20 000 грн/мес. (20 154 грн, во 2 кв. – 19 232 грн/мес.). Между тем в 35 сетях из 50 средний оклад остается ниже 15 000 грн/мес. (12 300 на руки), что указывает на массовость выплат в "конвертах".

"В четырех сетях из ТОП-10 – БРСМ, KLO, MOTTO, VST – средние официальные оклады ниже 10 000 грн/мес. Абсолютный "чемпион" – одесская сеть Petromol с окладами 4070 грн/месс.", – написал эксперт.

По его мнению, определенные движения вперед по повышению уровня уплаты налогов есть, но темпы неудовлетворительные.

"Как и раньше, удивляет дерзость отдельных персонажей, недоплата которыми суммарно сотен миллионов гривен налогов ежемесячно на протяжении последних двух лет полностью очевидна. Больше может удивить разве что отсутствие адекватных действий со стороны налоговой", – подытожил Куюн.

Как сообщалось, БРСМ-Нафта стала антилидером рейтинга налогоплательщиков среди ТОП 10 АЗС по итогам ІІ квартала 2024 года. В пересчете на литр проданного горючего, сеть уплатила в 7 раз меньше налогов, чем лидер. Вторым с конца была Мотто, третьим – VST.

Ранее лабораторные исследования выявили в образцах бензина с "БРСМ-Нафта" и МOTTO содержание спирта 25-35%, что убивает двигатель. В "комплекте" шли превышение показателей серы, бензола и повышенное содержание кислорода (первый признак добавления больших объемов спирта).