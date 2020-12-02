Ранее «Оператор ГТС» обязан был закупать газ через систему Prozorro, которая не предоставляет возможности ежедневного обновления цены.

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, позволяющий госкомпании «Оператор ГТС» покупать природный газ для балансировки рынка и собственных нужд на товарной бирже в обход площадки Prozorro.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта №3176 «О внесении изменений в Закон Украины «О публичных закупках» относительно закупки природного газа» проголосовали 300 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Закон был принят без обсуждения в парламенте.

До принятия закона «Оператор ГТС» обязан был покупать газ через систему Prozorro, которая не предоставляет возможности ежедневного обновления цены, тогда как на бирже эта возможность доступна.

Законопроект призван решить эту проблему и будет способствовать развитию рынка газа.

Таким образом, депутаты разрешили «Оператору ГТС Украины» закупать природный газ на товарной бирже для возможности осуществления субъектами своих функций на рынке в краткосрочной перспективе - для балансировки рынка, для урегулирования негативного суточного небаланса и для своих производственно-технических нужд.

Хронология событий

В сентябре соответствующий законопроект № 3176 «О внесении изменений в Закон Украины «О публичных закупках» относительно закупки природного газа» был принят в первом чтении.

С 1 января 2020 года функции оператора магистральных газопроводов перешли от госкомпании «Укртрансгаз» к «Оператору ГТС Украины», который был передан в управление госкомпании «Магистральные газопроводы Украины» (МГУ), подчиненной Министерству финансов Украины.

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Автор: Анна Бредихина