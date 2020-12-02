Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, позволяющий госкомпании «Оператор ГТС» покупать природный газ для балансировки рынка и собственных нужд на товарной бирже в обход площадки Prozorro.
Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта №3176 «О внесении изменений в Закон Украины «О публичных закупках» относительно закупки природного газа» проголосовали 300 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
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Закон был принят без обсуждения в парламенте.
До принятия закона «Оператор ГТС» обязан был покупать газ через систему Prozorro, которая не предоставляет возможности ежедневного обновления цены, тогда как на бирже эта возможность доступна.
Законопроект призван решить эту проблему и будет способствовать развитию рынка газа.
Таким образом, депутаты разрешили «Оператору ГТС Украины» закупать природный газ на товарной бирже для возможности осуществления субъектами своих функций на рынке в краткосрочной перспективе - для балансировки рынка, для урегулирования негативного суточного небаланса и для своих производственно-технических нужд.
Хронология событий
В сентябре соответствующий законопроект № 3176 «О внесении изменений в Закон Украины «О публичных закупках» относительно закупки природного газа» был принят в первом чтении.
С 1 января 2020 года функции оператора магистральных газопроводов перешли от госкомпании «Укртрансгаз» к «Оператору ГТС Украины», который был передан в управление госкомпании «Магистральные газопроводы Украины» (МГУ), подчиненной Министерству финансов Украины.
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