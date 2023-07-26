Россия устанавливает мины рядом с оккупированным ядерным реактором.

Намерения России относительно Запорожской атомной электростанции, крупнейшей в Европе, вызывают серьезные опасения.

Как сообщает Politico, министр энергетики Украины Герман Галущенко отмечает, что оккупанты полностью отключили украинскую сторону от мониторинга ситуации на ЗАЭС, в связи с чем в Минэнерго убеждены, что взрыв на станции может произойти в любой момент.

"Он (реактор – УНИАН") может взорваться в любой момент; мы просто не знаем когда. Русские полностью отключили нас от систем мониторинга безопасности. Мы доверяем нашей военной разведке и экспертам МАГАТЭ на местах. Но у нас нет контроля над станцией, и это настораживает", — заявил министр.

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Он также напомнил, что Украина неоднократно предупреждала мировое сообщество о потенциальных опасностях, связанных с захватом Россией ЗАЭС. Он также отметил, что разрушение Каховской плотины подчеркивает, что Москва готова рисковать жизнями мирных жителей для достижения своих политических и военных целей в Украине.

"Никто не верил нам, что Россия может взорвать плотину. И посмотрите, что произошло. ЗАЭС всегда в центре внимания, Россию до сих пор не наказали. Никаких санкций против его атомной энергетики не применялось", — сказал Галущенко.

Министр добавил, что поскольку украинские войска медленно продвигаются в Запорожской области, киевские власти опасаются, что россияне могут попытаться создать диверсию на ЗАЭС, чтобы остановить контрнаступление.

Международное агентство по атомной энергии остается шатким гарантом того, что ЗАЭС удастся избежать участи плотины.

Что происходит на ЗАЭС

Шесть реакторов станции были остановлены с сентября, но доступ к украинской энергосистеме, необходимый для питания систем охлаждения, регулярно прерывался. Линия фронта всего в нескольких километрах.

В июне оккупанты заминировали охладитель на Запорожской атомной электростанции.

По данным ВСУ, захватчики разместили на крыше двух энергоблоков похожие на взрывные устройства предметы.

24 июля 2023 года оккупанты перевели реакторный блок №4 Запорожской атомной элетростанции в состояние "горячего останова", в то время как в настоящее время он может безопасно работать только в состоянии "холодная остановка".

25 июля года МАГАТЭ нашло на ЗАЭС противопехотные мины.

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