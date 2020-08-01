В ОАЭ запустили первую в арабских странах атомную станцию

Власти страны нацелены ввести четыре такие электростанции и обеспечить ими четверть потребности государства в электроэнергии.

В Объединенных Арабских Эмиратах успешно запустили АЭС «Барака» в Абу-Даби. Это первая атомная электростанция в арабских странах.

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Власти страны нацелены ввести четыре такие электростанции и обеспечить ими четверть потребности государства в электроэнергии, передает kommersant.

«Сегодня публично объявляем об успехе ОАЭ в запуске первого мирного атомного реактора в арабском мире... Специалистам удалось загрузить ядерное топливо, провести комплексные испытания и успешно завершить операцию по запуску»,— написал премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Мухаммед бен Рашид аль-Мактум в Twitter. По его словам, атомные станции и исследование космоса со стороны ОАЭ — это «сообщение миру, что арабы способны возобновить свой путь в науке и конкурировать с остальными великими нациями».

АЭС состоит из четырех энергоблоков мощностью 5,6 МВт. Эмиратское агентство по ядерному регулированию выдало лицензию на эксплуатацию первого блока компании Nawah Energy Company.

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