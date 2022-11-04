Стабилизационные отключения происходят из-за перегрузки центрального узла энергосистемы страны.

Утром в пятницу, 4 ноября, в Киеве без электроснабжения остались 450 тысяч квартир, и это в полтора раза больше, чем в предыдущие дни.

Мэр Киева Виталий Кличко в Telegram призвал киевлян максимально экономить электроэнергию.

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"Стабилизационные отключения происходят из-за перегрузки центрального узла энергосистемы страны", – написал он.

Кличко заявил, что "ситуация остается сложной".

Массированные атаки России по энергосистеме Украины

Напомним, на протяжении октября Россия нанесла несколько массированных ударов по Украине, повредив энергетическую инфраструктуру. Сообщалось, что из-за этих ударов в Украине повреждено 40% энергоинфраструктуры.

В частности, как сообщал УНИАН, 31 октября российские оккупанты совершили массированный ракетный обстрел территории Украины.

Несколько ракет попали в объекты критической инфраструктуры в нескольких регионах Украины.

В частности, из-за обстрелов была повреждена энергетическая инфраструктура в Киевской области, впоследствии 80% потребителей столицы остались без водоснабжения, без света – 350 тысяч квартир киевлян.