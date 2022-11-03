Президент подчеркнул, что вытерпеть российский энерготерор – это национальная задача украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на вечер 3 ноября от электропотребления временно отключены около 4,5 млн потребителей.

Об этом он заявил в вечернем видеообращении.

"В целом по стране поражения объектов энергетики есть в разных областях – это объем генерации и транспортировки электричества, который обеспечивает миллионы людей. Только по состоянию на этот вечер от потребления временно отключены по аварийным и стабилизационным графикам около 4,5 млн потребителей", - отметил президент.

Видео дня

По его словам, в частности, речь идет о Киеве и десяти областях: Киевской, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Сумской, Кировоградской, Харьковской, Черниговской, Хмельницкой и Черкасской областях.

Зеленский добавил, что также возможны отключения в других регионах.

"Вытерпеть российский энерготерор, пройти и такое испытание - это наша национальная задача, одна из основных сейчас. Сам факт, что Россия прибегла к террору против энергетики, свидетельствует о слабости врага. Они не могут победить Украину на поле боя и потому стараются вот так сломать наших людей – унизить украинцев, ударить по духу нашего народа, по сопротивлению наших людей. Верю, что это России не удастся", - подчеркнул он.

Глава государства также призвал местные власти во всех городах и общинах Украины следить, чтобы не было ненужного использования электричества.

"Сейчас точно не время для ярких витрин, вывесок, реклам и прочего подобного освещения", - сказал Зеленский.

Он также обратился к энергокомпаниям с призывом активнее разъяснять людям выбор графиков и адресов отключений

"Сейчас время именно таких микрокоммуникаций. Люди имеют право знать. И если потребители обращаются и сообщают о той или иной несправедливости в энергообеспечении, пожалуйста, реагируйте на это немедленно. Работайте вместе с местными властями. Если кто-то без света по восемь или десять часов, а через дорогу подключено все вместе с уличным освещением, то это однозначно несправедливо. Надо делать все, чтобы отключения были предсказуемыми и вполне понятными для потребителей", - добавил президент.

Ограничение потребления электроэнергии в Украине

В октябре РФ нанесла несколько ощутимых ударов по энергетической инфраструктуре Украины. В результате этих ударов в Украине повреждено 40% энергоинфраструктуры.

После ракетных атак в стране начали применять графики ограничения электроснабжения потребителей и призвали их экономить электричество в пиковые часы нагрузки.

Вас также могут заинтересовать новости: