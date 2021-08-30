Механизм расчета тарифов газораспределительных компаний должен быть изменен в части корректировки годовой тарифной выручки.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), намерена изменить правила расчета тарифов услуги по распределению газа.

Соответствующий проект постановление регулятор рассмотрит на заседании 1 сентября.

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Согласно опубликованному на сайте нацкомиссии документу, механизм расчета тарифов газораспределительных компаний должен быть изменен в части корректировки годовой тарифной выручки.

При расчете тарифа на услуги распределения природного газа в состав планируемой годовой тарифной выручки может включаться корректировка, которая может иметь как положительное, так и отрицательное значение.

Таким образом, при пересмотре тарифов регулятор будет учитывать внесенные корректировки, а это, в свою очередь, оптимизирует работу газовых компаний.

Документ может быть уточнен в ходе его обсуждения и принятия.

Повышение тарифа:

НКРЭКУ с января 2021 года повысила тарифы на услуги 43 газораспределительных компаний в среднем в 1,6 раза.

После чего на фоне роста ряда других коммунальных тарифов в регионах Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов.

После этого правительство установило предельную цену на услуги распределения природного газа в размере 1,79 грн за 1 куб. м в месяц без НДС.

Автор: Анна Бредихина