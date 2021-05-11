Игорь Орел

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гроссе, приуроченной к 35 годовщине Чернобыльской катастрофы, заявил, что наша страна планирует перейти к использованию и локализации производства новейших ядерных реакторов, в том числе – малых модульных реакторов SMR-160, которые разрабатывает американская компания Holtec International.

На первый взгляд может показаться, что Зеленского, действительно, понесло, а чаяния президента больше напоминают сказки голодного Остапа Бендера о «Нью-Васюках»

Знакомые с темой атомной энергетики украинцы такое заявление главы государства приняли с известной долей иронии. Дескать, раз украинский гиперлуп в свое время уже «построили», можно и за малые реакторы теперь браться.

На первый взгляд может показаться, что Зеленского, действительно, понесло, а чаяния президента больше напоминают сказки голодного Остапа Бендера о «Нью-Васюках», однако, зерно здравого смысла в словах главного слуги народа все-таки есть.

Развитые страны постепенно выводят из эксплуатации загрязняющие атмосферу угольные электростанции, которые заменяют«чистые» виды генерации: солнечная, ветровая, гидрогенерация. При этом, мощнейшие экономики мира, учитывая тот факт, что солнце имеет свойство заходить за тучи, ветер – переставать дуть, а реки – мелеть в самые неподходящие моменты, делают ставку на дальнейшее технологическое развитие атомной отрасли – как базовой и маневренной генерации.

В Украине теплоэлектростанции, работающие преимущественно на угле, обеспечивают производство трети всей электроэнергии в стране

Украина, стремящаяся стать частью Европейского Союза, также находится в этом процессе. Только за два последних года доля возобновляемой энергетики в общем производстве электроэнергии в стране выросла с менее 2 до 8 процентов. При этом, в наших краях растущая доля «зеленой» энергетики, выработка которой зависит от погодных условий и времени суток, хоть это и парадоксально, ведет к росту производства электричества на устаревших, по меркам XXI века, самых загрязняющих окружающую среду– тепловых электростанциях, поскольку именно они выполняют ключевую роль маневренных мощностей в отечественной энергетике. «Маневренных» – значит, что их задействуют в те моменты, когда остальные источники энергии не могут удовлетворить текущий спрос на электричество (например, в пасмурный день без ветра, когда солнечная и ветрогенерация – на нуле или сильно снижена, и начинают свою работу «грязные» ТЭС, чтобы компенсировать дефицит энергии).

Вообще, в Украине теплоэлектростанции, работающие преимущественно на угле, обеспечивают производство трети всей электроэнергии в стране. Еще около 50 процентов электроэнергии производят крупные атомные электростанции, не предназначенные для работы в маневренном режиме – они обеспечивают нашей энергосистеме базовую генерацию, «базу» - постоянное стабильное количество электроэнергии. Самый новый атомный энергоблок в Украине был введен в эксплуатацию еще в 2004 году, а основная часть – аж в 80-х годах прошлого века.

Наиболее перспективным направлением, которое может решить стоящие перед отечественной энергосистемой задачи, является применение технологии малых модульных реакторов мощностью до 300 МВт

Если работу атомных реакторов, согласно мировой практике, целесообразно продлевать на максимально возможный срок (при правильной эксплуатации атомка – безопасный и не загрязняющий окружающую среду способ получения электричества), то тепловые электростанции будут постепенно выводиться из эксплуатации.

Это ставит перед нашей страной непростую задачу – в ближайшие время полностью заместить около 30 процентов генерирующих мощностей, следуя при этом за мировыми тенденциями по защите окружающей среды.

Вот в этом-то и прав Зеленский: наиболее перспективным направлением, которое может решить стоящие перед отечественной энергосистемой задачи (и по закрытию потребностей базовой генерации по мере прекращения работы ТЭС, и по маневрированию), является применение технологии малых модульных реакторов мощностью до 300 МВт.

По прогнозам, мировой рынок таких ректоров после 2025 года достигнет 1 триллиона долларов.

В настоящее время подобные проекты находятся на уровне научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, среди которых и проект реакторов SMR-160 американской компании Holtec International, с которой наша страна уже сотрудничает по строительству Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива в Чернобыльской зоне отчуждения.

Эти малые реакторы, благодаря особенностям конструкции, имеют возможность работать в режиме маневрирования мощностью, а также обладают более высоким уровнем безопасности, чем традиционные «большие» атомные энергоблоки.

Кроме этого, модульность конструкции (энергоблок собирается, как конструктор, из готовых компонентов, поступающих на электростанцию с завода) сокращает сроки строительства – если ввод в эксплуатацию стандартного крупного реактора АЭС занимает около десяти лет, то продолжительность строительства SMR-160 – лишь около двух лет. Плановый срок эксплуатации устройства при этом составляет около 80 лет.

Рассчитывать на привлечение в проект крупного инвестора также пока не приходится

Еще в июне 2019 года Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом», Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности, а также Holtec International подписали соглашение о создании международного консорциума по внедрению в Украине технологии малых модульных реакторов SMR-160. Однако, на каком этапе находится сейчас реализация этого соглашения –общественности неизвестно.

Стоит понимать, что ориентировочная стоимость строительства и введения в эксплуатацию лишь одного такого малого реактора составляет порядка 1 миллиарда долларов. Таких средств у нашей страны сегодня, к сожалению, нет.

Переход Украины на новейшие технологии в энергетике напрямую зависит от успехов реформы энергорынка

Рассчитывать на привлечение в проект крупного инвестора также пока не приходится, причины известны: необъявленная война с Россией, коррупция – да еще и экономический кризис, вызванный глобальной пандемией.

Украинский энергетический рынок, застывший на полпути реформ, переживает не лучшие времена: дефицит средств в отрасли оценивается в более 50 миллиардов гривень, либерализация тарифов для населения отложена в долгий ящик, а нагромождение регуляторных ограничений затягивает и одновременно усиливает кризис.

Переход Украины на новейшие технологии в энергетике напрямую зависит от успехов реформы энергорынка, которая сегодня поставлена на паузу (в том числе, олигархами-собственниками основных объектов тепловой электрогенерации), а руководство страны занято постоянным латанием дыр в отрасли.

Учитывая то, в каком состоянии находится энергетическая отрасль, в настоящее время Украина может претендовать, похоже, лишь на статус полигона для испытания новой технологии, а не равноправного партнера в развитии ядерной энергетики. Устраивает ли нашу страну такая роль? Хочется верить, что нет.

Игорь Орел

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