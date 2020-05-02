Никаких веерных отключений электроэнергии не будет - Буславец

Сложная ситуация в энергетике сложилась по ряду причин: недолжным образом подготовлено введение нового рынка электроэнергии в июле 2019 года, открытие импорта электроэнергии из России и Беларуси по двусторонним договорам, пандемия коронавируса.

Министерство энергетики и защиты окружающей среды не допустит веерных отключений электроэнергии, несмотря на сложную ситуацию в энергетике.

Об этом сказала и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец в эфире телеканала «Интер».

Она отметила, что энергетическая отрасль переживает самые кризисные явления за всю историю Украины, но правительство и Минэкоэнерго контролируют ситуацию: «Я хочу успокоить: не будет никаких веерных отключений. Правительство и Министерство держат ситуацию под контролем и не допустят, чтобы у украинцев не было света».

Сложная ситуация в энергетике сложилась по ряду причин: недолжным образом подготовлено введение нового рынка электроэнергии в июле 2019 года, открытие импорта электроэнергии из России и Беларуси по двусторонним договорам, пандемия коронавируса.

Все это привело к тому, что цена на электроэнергию в Украине значительно упала и перестала покрывать себестоимость ее производства отечественными предприятиями. На складах шахт и ТЭС начал накапливаться уголь, в остальной остановились 95% угольных предприятий.

«Соответственно, нужно было принимать срочные решения. Первым шагом надо необходимо сделать реальный Прогнозный энергетический баланс, который бы учитывал значительное сокращение потребления и соответствующее уменьшение производства электрической энергии для того, чтобы предоставить возможность работать всей генерации и использовать, в том числе, уголь», - рассказала и.о. министра.

На базе нового энергобаланса разработан план антикризисных мероприятий, позволяющие сбалансировать энергетическую отрасль.