Кабмин утвердил нормы потерь нефтепродуктов при транспортировке

Нормы устанавливают максимально допустимые потери нефтепродуктов во время приема, хранения, отпуска, перегрузки и транспортировки.

Правительство утвердило нормы расходов нефтепродуктов во время приема, хранения, отпуска, перегрузки и транспортировки.

Читайте такжеВпервые с марта: стоимость нефти превысила $45 за баррель

Соответствующее решение было принято сегодня на заседании Кабмина без обсуждения.

Согласно пояснительной записке к документу, нормы устанавливают максимально допустимые потери нефтепродуктов во время приема, хранения, отпуска, перегрузки и транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским, речным или трубопроводным транспортом.

В пояснительной записке сказано, что на данный момент в Украине не существует нормативно-правовых актов, которые бы регулировали нормы затрат нефтепродуктов.

Отмечается, что это негативно влияет на финансовое состояние субъектов хозяйствования, которые работают в сфере производства, транспортировки, хранения, принадлежащих к сфере управления Государственного агентства резерва Украины, Министерства обороны и других предприятий. Отсутствие учета затрат приводит к нарушению налогового и бухгалтерского учета, за что возникает материальная ответственность.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Государственной таможенной службы, Украина в январе-июне 2020 года сократила валютные расходы на импорт нефтепродуктов до 1,610 млрд долл., что на 34,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram