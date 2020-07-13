Украина сократила валютные расходы на импорт нефтепродуктов

В количественном выражении импорт сократился на 6%

Украина в январе-июне 2020 года сократила валютные расходы на импорт нефтепродуктов до 1,610 млрд долл., что на 34,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Соответствующие данные размещены на сайте Государственной таможенной службы.

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Согласно данным ведомства, импорт нефтепродуктов из России составил 626,8 млн долл. (38,9% от расходов на импорт нефтепродуктов), из Беларуси – 498,7 млн долл. (31%), из Литвы – 215,9 млн долл. (13,4%). Из других стран за отчетный период было импортировано нефтепродуктов на 268,7 млн долл.

За шесть месяцев в Украину было импортировано 3,575 млн тонн нефтепродуктов, что на 5,9% меньше, чем за шесть месяцев 2019 года (3,8 млн тонн)

Как сообщал УНИАН, в 2019 году валютные расходы на импорт нефтепродуктов в Украину сократились на 6,7% - до 5,315 млрд долл., тогда как в 2018 году импорт нефтепродуктов в Украину вырос на 31% - до 5,5 млрд долл.

Украина в январе-феврале 2020 года импортировала нефтепродукты на 680,89 млн долл., что на 10,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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