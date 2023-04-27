В заявлении говорится, что дизель попадает в ЕС через другие страны.

Крупнейшая нефтегазовая компания Испании и Латинской Америки Repsol заявила, что российское дизтопливо продолжает попадать в ЕС через третьи страны.

Исполнительный директор компании Хосу Джон Имаз обратился к властям Евросоюза с просьбой прекратить импорт российского дизельного топлива, пишет Reuters. "Дизель из России продолжает поступать на европейский и испанский рынки", - сказал он, добавив, что его ввозили через третьи страны, что делает его происхождение неясным.

"Мы просим европейские власти прекратить этот импорт через посредников", - добавил он, призвав ЕС обеспечить соблюдение действующих санкций.

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Нефтяное эмбарго: что известно

Как сообщал УНИАН, 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции против России. Также была установлена предельная цена на уровне 60 долларов за баррель на нефть, нефтепродукты и масла, происходящие или экспортируемые из России.

Кроме того, вступил в силу запрет на морскую транспортировку нефти в другие страны и на связанное с ней предоставление техпомощи, брокерских услуг, финансирования или финпомощи.

По данным Bloomberg, сейчас нет никаких признаков снижения экспорта сырой нефти из России. А в отчете Международного энергетического агентства говорится, что экспорт российской нефти достиг "довоенного" показателя.

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