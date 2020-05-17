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Эксперт: проигрыш России в нефтяной войне – это еще и политическое поражение лично Путина

00:27, 17 мая 2020
Энергетика
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом в интервью «Обозревателю» заявил известный российский политолог Дмитрий Орешкин.

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"Это, конечно, ужасное геополитическое поражение, очень плохо просчитанная операция. А теперь, очевидно, это еще и политическое поражение лично Путина. Ему пришлось договариваться и с саудитами, и с Трампом после того, как Новак (Александр Новак, министр энергетики – ред.) с громко хлопнул дверью и ушел с переговоров", - рассказал политолог.

Он напомнил, что Россия хотела подвинуть с рынка сланцевую нефть из США, но получилось все наоборот. Американские сланцевики сократили задачи и при этом не попросили помощи от Федерального правительства, заметил Орешкин.

"Значительная часть нефтяных компаний России на европейском рынке потеряли заметную долю. Например, Польша и юг Европы, которые традиционно приобретали российскую нефть, уже перешли на дешевую саудовскую", – подчеркнул эксперт.

По предварительным подсчетам Минфина РФ, потери бюджета России из-за падения мировых цен на нефть по итогам мая 2020 года составят более 190 млрд рублей (примерно $2,6 млрд).

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