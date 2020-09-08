К концу рабочего дня цена опустилась до 39,79 доллара.

Стоимость нефти марки Brent упала ниже 40 долларов за баррель.

Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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Цена на нефть

К концу рабочего дня цена опустилась до 39,79 доллара. С начала суток падение составило 5,3 процента. Стоимость сорта WTI достигла 36,65 доллара, падение около 7,5 процента.

За неделю марка Brent потеряла более десяти процентов стоимости, а WTI — около 15 процентов. Последний раз на таких уровнях эталонные сорта находились в середине июня.

Изменение цены

В марте цены на нефть начали падать на фоне роста количества новых случаев заражения COVID-19 в ряде стран и опасений относительно второй волны болезни, а также на фоне увеличения запасов нефти в США.

Все это стало причиной того, что 20 апреля цена американской нефти марки WTI обрушилась на сотни процентов до самой низкой цены за всю историю. WTI упала до отрицательного значения в -38,40 доллара за баррель.

5 августа 2020 года впервые с марта стоимость нефти превысила $45 за баррель.

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Автор: УНИАН