Цена на нефть упала до рекордной отметки / Иллюстрация REUTERS

Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Читайте такжеНефть дешевеет на фоне опасений относительно второй волны коронавирус

Цена на нефть

К концу рабочего дня цена опустилась до 39,79 доллара. С начала суток падение составило 5,3 процента. Стоимость сорта WTI достигла 36,65 доллара, падение около 7,5 процента.

За неделю марка Brent потеряла более десяти процентов стоимости, а WTI — около 15 процентов. Последний раз на таких уровнях эталонные сорта находились в середине июня.

Изменение цены

  • В марте цены на нефть начали падать на фоне роста количества новых случаев заражения COVID-19 в ряде стран и опасений относительно второй волны болезни, а также на фоне увеличения запасов нефти в США.
  • Все это стало причиной того, что 20 апреля цена американской нефти марки WTI обрушилась на сотни процентов до самой низкой цены за всю историю. WTI упала до отрицательного значения в -38,40 доллара за баррель.
  • 5 августа 2020 года впервые с марта стоимость нефти превысила $45 за баррель.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН