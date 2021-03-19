По словам президента Литвы, Россия "пытается использовать проект электростанции для расширения своего влияния".

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа призвал Украину поддержать позицию стран Балтии относительно белорусской атомной электростанции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления в Верховной Раде Украины.

Читайте такжеЛитва предлагает заморозить "Северный поток-2" до выборов в России

Науседа подчеркнул: "Строитель электростанции - Россия - не только подверг риску здоровье жителей региона, но и пытается использовать проект электростанции для расширения своего влияния".

Он подчеркнул, что "растущая хрупкость Беларуси означает прямую угрозу для интересов не только Литвы, но и Украины".

Так, он призвал Украину поддержать позицию стран Балтии относительно белорусской атомной электростанции.

"Хочу публично попросить власти Украины и ее народ поддержать позицию стран Балтии в отношении белорусской атомной электростанции и не покупать электроэнергию, произведенную в Островке", - подчеркнул Науседа.

Он также добавил, что Литва с большими надеждами смотрит на проект синхронизации стран Балтии с электрическими сетями континентальной Европы.

"С точки зрения Литвы, каждому государству нашего региона, которое пытается уменьшить влияние России, необходимо укреплять энергетическую независимость", - сказал президент.

Он отметил, что своевременные инвестиции позволили Литве "уменьшить прямую угрозу, которую несут такие новые российские энергетические проекты, как трубопровод Nord Stream 2".

"Поэтому радуемся, слыша, что и Украина намерена отправиться путем синхронизации электрических сетей с континентальной Европой", - подытожил Науседа.

Позиция Литвы по "Северному потоку-2"

20 февраля 2021 года министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил о том, что строительство газопровода "Северный поток-2" должно быть приостановлено до парламентских выборов в России для осуществления давления на Москву с требованием проведения демократических реформ.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Татьяна Поляковская