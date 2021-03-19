Президент Литовской Республики Гитанас Науседа призвал Украину поддержать позицию стран Балтии относительно белорусской атомной электростанции.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления в Верховной Раде Украины.
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Науседа подчеркнул: "Строитель электростанции - Россия - не только подверг риску здоровье жителей региона, но и пытается использовать проект электростанции для расширения своего влияния".
Он подчеркнул, что "растущая хрупкость Беларуси означает прямую угрозу для интересов не только Литвы, но и Украины".
Так, он призвал Украину поддержать позицию стран Балтии относительно белорусской атомной электростанции.
"Хочу публично попросить власти Украины и ее народ поддержать позицию стран Балтии в отношении белорусской атомной электростанции и не покупать электроэнергию, произведенную в Островке", - подчеркнул Науседа.
Он также добавил, что Литва с большими надеждами смотрит на проект синхронизации стран Балтии с электрическими сетями континентальной Европы.
"С точки зрения Литвы, каждому государству нашего региона, которое пытается уменьшить влияние России, необходимо укреплять энергетическую независимость", - сказал президент.
Он отметил, что своевременные инвестиции позволили Литве "уменьшить прямую угрозу, которую несут такие новые российские энергетические проекты, как трубопровод Nord Stream 2".
"Поэтому радуемся, слыша, что и Украина намерена отправиться путем синхронизации электрических сетей с континентальной Европой", - подытожил Науседа.
Позиция Литвы по "Северному потоку-2"
20 февраля 2021 года министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил о том, что строительство газопровода "Северный поток-2" должно быть приостановлено до парламентских выборов в России для осуществления давления на Москву с требованием проведения демократических реформ.
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