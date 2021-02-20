Строительство газопровода "Северный поток-2" должно быть приостановлено до парламентских выборов в России для осуществления давления на Москву с требованием проведения демократических реформ.
Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, сообщает Reuters.
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Как пишет издание, министры иностранных дел ЕС должны достичь договоренности относительно введения санкций против союзников президента РФ Владимира Путина в ответ на приговор российскому оппозиционеру Алексею Навальному.
«Замораживание может быть компромиссом», — заявил Ландсбергис.
«Мы не предлагаем отменить проект, а только приостановить его. И продолжить его, когда будем иметь дело с демократически избранным российским правительством. Это на самом деле может увеличить поддержку трубопровода», — объяснил он.
«Если мы поощряем Россию газовыми контрактами за репрессии против оппозиции, это не посылает правильный сигнал России и разбивает европейское единство», — добавил Ландсбергис.
Парламентские выборы в РФ запланированы на сентябрь.
История "Северного потока-2"
Проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух ветвей газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
- Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года рядом с уже действующим "Северным потоком-1".
- Учитывая санкции, которые приняла Палата представителей Конгресса США в законопроекте о американский оборонный бюджет, компании, занимающиеся строительством газопровода "Северный поток-2", не смогли его достроить.
- Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансирование проекта осуществляют европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британо-Нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.
- По данным СМИ, новоизбранный президент США Джо Байден намерен сделать все, чтобы "Северный поток-2" не был построен.
- 4 ноября 2020 года в СМИ появилась информация о том, что Конгресс США хочет расширить санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока".
- 4 декабря 2020 года Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о том, что сомневается, что позиция США по "Северному потоку-2" изменится после начала президентской каденции Джо Байдена.
- 6 декабря 2020 года исполняющая обязанности посла США в ФРГ Робин Куинвилл призвала ЕС и Германию объявить мораторий на строительство газопровода "Северный поток-2".
- 9 декабря 2020 года Палата представителей Соединенных Штатов одобрила оборонный бюджет на следующий год с расширенными ограничениями против российского газопровода "Северный поток-2".
- Строительство газопровода "Северный поток-2" возобновилось 11 декабря.
- 29 декабря 2020 года стало известно о том, что Палата представителей преодолела вето Трампа на оборонный бюджет США с санкциями по "Северному потоку-2".
- Соединенные Штаты призывают европейских союзников и частные компании прекратить работы по построению газопровода "Северный поток-2", и готовят более широкие санкции в отношении российского проекта в ближайшие недели.
- Сенат США утвердил оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, в котором предусмотрены новые санкции против российского газопровода "Северный поток-2".
- 7 января 2021 года в Германии основали фонд для поддержки достройки "Северного потока-2".
- 13 января 2021 года Госдепартамент США уведомил европейские компании, причастные к строительству газопровода "Северный поток-2", о риске введения новых санкций.
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