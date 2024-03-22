Россия в ночь с 21 на 22 марта осуществила на Украину массированную комбинированную атаку, нанеся удары дронами и ракетами по объектам энергетической инфраструктуры по всей стране. Обесточены целые города, повреждена ДнепроГЭС, в очередной раз без питания осталась ЗАЭС...

Между тем, издание Financial Times опубликовало материал, в котором, со ссылкой на три информированных источника, говорится о том, что США призвали Украину прекратить атаки на российские НПЗ, предупредив, что удары беспилотников могут привести к росту мировых цен на нефть и спровоцировать ответные действия. "Один из источников сказал, что Белый дом все больше разочарован дерзкими атаками украинских беспилотников", - говорится в материале.

Однако это свидетельствует о том, что, во-первых, на нас пытаются перевести стрелки, чтобы прикрыть свою несостоятельность.

Эта несостоятельность заключается в том, что американские военные никак не могут справиться с хуситами, которые загнали нефтяной трафик из Персидского залива на более длинный и дорогой маршрут в обход Африки. Саудиты, разочарованные третьим президентством обамоподобных в Белом доме, предпочитают играть совместно с россиянами - на ценовую эскалацию, а также снижают объемы экспорта нефти, что подталкивает цены вверх.

Второй момент: стратегические нефтяные резервы США несколько сократились, и игроки на рынке всегда играют в таких случаях на разгон цены, чтобы лучше продать ресурс на восполнение резервов.

Цены на бензин на внутреннем рынке в США возросли (кстати незначительно, несколько центов за галлон), в первую очередь, из-за того, что ряд американских НПЗ становятся на ремонты. Традиционно американские нефтяные магнаты - симпатики республиканцев. Не исключаю, что кое-кто из владельцев НПЗ будет досрочно ставить их на ремонт, чтобы закрутить цены выше и поспособствовать провалу байденистов на выборах.

В-третьих, вообще-то украинские дроны не били по добывающим мощностям в Сибири.

Добыча в России не упала, а экспорт сырой нефти даже возрос, несмотря на так называемые санкции. Достаточно взглянуть на данные, которые регулярно отслеживает Черноморский институт стратегических исследований.

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) - это не нефтепереработка, это транспорт сырой нефти из Казахстана, там есть отдельный терминал для ее отгрузки. Поэтому озабоченность США по КТК (якобы Россия угрожает атаковать нефтепровод КТК, который идет по территории России, - УНИАН) притянута за уши. Если этого не знают в Белом доме, то это свидетельствует об ужасной некомпетентности, а значит - это идеальная возможность для Шеврона и ЭксонМобил (эти компании получают нефть через КТК) манипулировать.

Михаил Гончар, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ"