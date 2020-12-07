В "Кременчукгаз-постачання" возмущены тем, что "Нафтогаз Украины" пытается переманить клиентов от действующего поставщика, высылая им вместе с платежкой за газ от ППН, который обслуживал потребителей в течение 3 дней, заявление о присоединении, которое обязывает потребителя сменить поставщика.

Кременчукгаз-постачання обвиняет Нафтогаз Украины в злоупотреблении статусом "поставщика последней надежды"

ООО "Кременчукгаз-постачання", которая обеспечивает природным газом потребителей в Полтавской области, обвинило ГК "Нафтогаз Украины" в злоупотреблении своим статусом "поставщика последней надежды" (ППН) и нерыночном поведении.

Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте компании.

В "Кременчукгаз-постачання" возмущены тем, что "Нафтогаз Украины" пытается переманить клиентов от действующего поставщика, высылая им вместе с платежкой за газ от ППН, который обслуживал потребителей в течение 3 дней, заявление о присоединении, которое обязывает потребителя сменить поставщика.

Предупреждение вместе с копией платежки, которая рассылается потребителям, опубликовал на своем сайте ЧАО "Кременчукгаз".

В "Кременчукгаз-постачання" объяснили, что по техническим причинам, поставки газа за три календарных дня октября текущего года осуществлялись ООО ГК "Нафтогаз Украины" как "поставщиком последней надежды" и полученная потребителями платежная квитанция предназначена для оплаты объема потребленного газа именно за эти три дня.

Вместе с тем поставщик обращает внимание потребителей на то, что "Нафтогаз Украины" прикрепил к счету ППН свою рекламу как частного поставщика и предложил заполнить бланк заявления о присоединении, что будет означать согласие потребителя на смену действующего поставщика на ООО ГК "Нафтогаз Украины".

В компании обращают внимание также на то, что "Нафтогаз Украины" не имеет возможности качественно обслуживать потребителей природного газа, так как не имеет центров обслуживания потребителей на территории г. Кременчуг, г. Горишни Плавни, г. Гадяч, Кременчугского и Семеновского районов, куда можно обратиться лично".

Напомним, "поставщик последней надежды" – это компания, которая обязана в течение 60 дней поставлять газ потребителю, если он останется без своего поставщика. 10 июля текущего года Министерство энергетики определило ООО ГК "Нафтогаз Украины", как "поставщика последней надежды" на рынке природного газа сроком на три года. Условия конкурса на ППН большинство компаний назвали были дискриминационными, так как им мог соответствовать только "Нафтогаз Украины".

Напомним, что 22 июля 2020 года Кабинет министров Украины принял распоряжение, которым определил ООО "ГК "Нафтогаз Украины" поставщиком последней надежды, сроком на три года, в рамках открытия конкурентного рынка газа для населения. Ассоциация поставщиков энергоресурсов назвала условия конкурса по определению поставщика последней надежды дискриминационными, так как им мог соответствовать только "Нафтогаз Украины".

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Автор: УНИАН